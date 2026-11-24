Colocan vallas alrededor de Palacio Nacional previo al 25N.Foto:Cuartoscuro/Archivo

La instalación de vallas metálicas comenzó en los alrededores de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), como parte de las medidas previas a las movilizaciones convocadas para este miércoles 25 de noviembre (25N), con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Los trabajos de colocación de las estructuras se realizan un día antes de las marchas y manifestaciones previstas por el 25N, fecha en la que colectivas, organizaciones y mujeres salen a las calles para visibilizar la violencia de género y exigir condiciones de seguridad y justicia.

Las vallas rodean dos de los edificios emblemáticos de la capital, ubicados en el primer cuadro de la ciudad. Su instalación ocurre en vísperas de las movilizaciones que tendrán como parte de sus actividades la protesta en espacios públicos.

#25N Comienzan a colocar vallas alrededor de Palacio Nacional y Catedral Metropolitana pic.twitter.com/YXQeUtDp8m — Eduardo Dina (@lalodinaa) November 24, 2026

¿Por qué colocan vallas en Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana?

La colocación de las estructuras en el primer cuadro de la CDMX, se lleva a cabo previo a las movilizaciones del 25 de noviembre, una jornada internacional dedicada a generar conciencia sobre la violencia que enfrentan mujeres y niñas.

Entre los inmuebles que cuentan con vallas se encuentran Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo federal, y la Catedral Metropolitana, ubicada frente a la Plaza de la Constitución.

La instalación de estas protecciones modifica la imagen habitual de los edificios en el Centro Histórico, a unas horas de las manifestaciones.

¿Qué se conmemora el 25 de noviembre?

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se conmemora cada 25 de noviembre (25N). La fecha busca visibilizar las distintas formas de violencia de género y llamar a impulsar acciones para prevenirlas, atenderlas y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

En este contexto, cada año se realizan marchas y actividades en distintas ciudades de México. En la capital del país, las movilizaciones suelen reunir a colectivas y organizaciones que demandan el fin de las agresiones, la impunidad y la violencia contra mujeres y niñas.

La instalación de vallas en Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana se da en la víspera de esta jornada de protesta en la CDMX.

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