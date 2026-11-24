Quema de vehículos en Guasave. Foto: Cuartoscuro

La detención de Fausto Isidro “N”, el “Chapo Isidro” en Guasave provocó bloqueos en 21 puntos carreteros, se utilizaron 94 vehículos para obstruir caminos y se reportan 15 comercios vandalizados. Las cifras fueron confirmadas por Sinhué Téllez López, secretario de Seguridad de Sinaloa.

Cifras de vehículos robados y bloqueos en Guasave tras detención del Chapo Isidro

En conferencia de prensa Téllez López compartió las cifras oficiales que dejaron los bloqueos en Guasave tras la detención del “Chapo Isidro”, ejecutada el pasado fin de semana. En total se usaron 94 vehículos para realizar bloquear carreteras.

“Detectamos 94 vehículos que se encontraban bloqueando la carretera, tanto la autopista como la federal; 74 vehículos fueron vandalizados. Tenemos el reporte de 51 vehículos robados”, expresó el titular de la SSP de Sinaloa.

Hasta la tarde de ayer se habían retirado 86 vehículos y aún quedaban 8 puntos con presencia de coches chatarra.

Para retirar los vehículos se utilizaron en un principio 12 grúas y posteriormente se solicitaron más unidades para un total de 32 grúas.

“En aproximadamente, en menos de 24 horas, ya teníamos el 90% de las vialidades restablecidas. Se les dio prioridad a los vehículos compactos, a retirar a las familias que se encontraban en los autobuses, con apoyo de la Guardia Nacional, con patrullas de la Policía Estatal, se estuvieron evacuando a donde pudieran ellos retomar su camino”, añadió el funcionario.

Sinhué Téllez López añadió que durante el fin de semana se reportaron 15 comercios vandalizados, sólo uno de ellos fue incendiado.

249 reportes al número de emergencias 911 en Guasave

De acuerdo con la información que compartió la SSP de Sinaloa, tras la detención del “Chapo Isidro” se recibieron 249 reportes al número de emergencias 911; la Fiscalía General de la República abrió 3 carpetas de investigación, mientras que la Fiscalía General del Estado abrió 27 carpetas por robo de vehículos.

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