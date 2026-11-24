Foto: Cuartoscuro.

La actividad de las empresas constructoras en México registró un crecimiento anual de 15.7% durante septiembre de 2026, descontando el efecto de la inflación, mientras que el número de trabajadores aumentó 1.6% y sus remuneraciones medias reales, 1.3%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), dados a conocer este 24 de noviembre, también muestran un avance en las horas trabajadas, que aumentaron 2.2% respecto al mismo mes del año pasado.

En la comparación mensual, el valor de las obras y los trabajos realizados por las constructoras creció 2.9%, con lo que acumuló 12 meses consecutivos de incrementos.

En septiembre 2026, los indicadores de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras #ENEC tuvieron las siguientes variaciones mensuales:



⬆️ 2.9% valor de producción

⬆️ 0.1% personal ocupado

⬆️ 0.3% horas trabajadas

⬆️ 0.2% remuneraciones medias reales



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¿Cómo va la construcción en México?

Durante septiembre de 2026, los principales indicadores de las empresas constructoras registraron aumentos tanto en su comparación mensual como anual.

De acuerdo con las cifras desestacionalizadas del Inegi, este fue su comportamiento respecto a septiembre de 2025:

Valor de producción: aumento de 15.7%

Personal ocupado: aumento de 1.6%

Horas trabajadas: aumento de 2.2%

Remuneraciones medias reales: aumento de 1.3%

Por su parte, en comparación con agosto de 2026, los indicadores registraron los siguientes incrementos:

Valor de producción: 2.9%

Personal ocupado: 0.1%

Horas trabajadas: 0.3%

Remuneraciones medias reales: 0.2%

¿Cuánto aumentaron los salarios de los trabajadores de la construcción?

Los ingresos promedio de los trabajadores de las empresas constructoras también registraron avances durante septiembre, aunque con diferencias según el tipo de actividad que desempeñan.

En su comparación anual, los salarios reales de los obreros aumentaron 2.1%, mientras que los sueldos de los empleados administrativos, contables y de dirección crecieron 0.6%.

Estos porcentajes ya descuentan el efecto de la inflación, por lo que permiten conocer cómo evolucionó el poder adquisitivo de las remuneraciones promedio de los trabajadores.

En cuanto al empleo, el número de obreros aumentó 3% anual, mientras que el personal administrativo, contable y de dirección disminuyó 2.4%.

¿En qué estados creció más la construcción?

La actividad de las empresas constructoras presentó distintos comportamientos a lo largo del país.

De acuerdo con las cifras originales y preliminares del Inegi, las 10 entidades con mayor crecimiento anual en el valor de producción durante septiembre de 2026 fueron:

Oaxaca: 156.1%

Estado de México: 88.3%

Querétaro: 76.1%

Hidalgo: 73.9%

Tabasco: 71.8%

Durango: 56.1%

Chiapas: 45.5%

Veracruz: 37.4%

Colima: 30.6%

Aguascalientes: 29.5%

Oaxaca encabezó los incrementos, al registrar un valor de producción superior al doble del observado en septiembre de 2025.

¿En qué estados aumentó más el empleo en la construcción?

Veracruz, Ciudad de México, Tabasco y Quintana Roo destacaron por registrar incrementos superiores al 20% anual en el número de trabajadores de las empresas constructoras.

Las cinco entidades con los mayores avances fueron:

Veracruz: 24.8%

Ciudad de México: 22.9%

Tabasco: 20.6%

Quintana Roo: 20.4%

Tlaxcala: 11.2%

¿En qué estados aumentaron más las remuneraciones de los trabajadores?

Las remuneraciones medias reales también mostraron diferencias entre las entidades federativas.

Los mayores incrementos anuales durante septiembre de 2026 se registraron en:

Oaxaca: 19.1%

Baja California Sur: 18.9%

Tamaulipas: 15.4%

Aguascalientes: 11.5%

Colima: 10.1%

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