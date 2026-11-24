La técnica presenta más efectividad y eficacia. Foto: Melina Ochoa/IA

En el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), pacientes con cáncer de pulmón reciben radiocirugía de alta precisión que dura alrededor de 20 minutos; aunque este procedimiento aplica dosis elevadas de radiación directamente en el tumor con alta efectividad, hoy no está al alcance de todos debido a criterios médicos y a la saturación del servicio.

Mejores resultados en menos sesiones

Francisco Lozano, jefe del departamento de Teleterapia del INCan, explicó que esta técnica es mucho más específica que la radioterapia externa convencional. Al aplicar dosis muy altas en pocas citas, se logran mejores resultados oncológicos y un proceso menos desgastante para el paciente.

“Estamos cambiando esquemas de 30 a 33 sesiones a una o cinco sesiones. Y los resultados de control local suben a 92 o 95%. Por eso le llamamos radiocirugía, porque es como si fuese una cirugía”. Francisco Lozano, jefe del departamento de Teleterapia del INCan

¿Quiénes son candidatos a la radiocirugía?

El acceso a este tratamiento está estrictamente delimitado por el avance de la enfermedad:

Pacientes elegibles: personas con cáncer de pulmón en etapa inicial, con pocas lesiones y tumores menores a cinco centímetros

Pacientes no elegibles: quienes presentan un padecimiento más extendido

Aun cumpliendo con el perfil médico adecuado, los pacientes seleccionados deben esperar hasta 25 días para iniciar el procedimiento, el cual tiene hasta una lista de espera de 280 personas

Lozano reconoció que la cifra “suena alta”, pidió ponerla en contexto frente a la demanda hospitalaria: el departamento recibe cerca de 350 pacientes nuevos cada mes, por lo que aseguró que es un indicador que monitorean “obsesivamente”.

Cáncer en aumento en México

Foto: Shutterstock

El panorama epidemiológico representa un reto adicional para el sistema de salud:

Incidencia: se diagnostican cerca de 8 mil nuevos casos al año en México

Mortalidad: se registran hasta 10 mil muertes anuales por esta causa

Impacto: es el cuarto cáncer más letal en el país, solo detrás del de mama, próstata y colorrectal

El jefe de Teleterapia advirtió que se prevé que los casos de cáncer de pulmón sigan en aumento durante la próxima década.

Ante este escenario, queda abierta la incógnita sobre si la capacidad de atención e infraestructura del INCan podrá crecer al mismo ritmo que la demanda de los pacientes.

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