Cuatro integrantes de una familia son embestidos en Teolocholco. Foto: Cuartoscuro

Cuatro integrantes de una familia resultaron lesionados luego de que un automóvil los embistiera sobre la avenida Pedregal, en el municipio de Teolocholco, Tlaxcala. El accidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia y, posteriormente, un grupo de pobladores causó destrozos en un domicilio que presuntamente pertenece al responsable.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas, cuando corporaciones de seguridad y paramédicos recibieron el reporte de un atropellamiento múltiple. La Policía Municipal de Teolocholco fue la primera en llegar al lugar para atender la emergencia.

¿Quiénes son las personas lesionadas en Teolocholco?

Al sitio acudieron ambulancias de San Luis Teolocholco, de la Coordinación de Regulación de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT), así como de La Magdalena Tlaltelulco y Tetlanohcan.

Los paramédicos brindaron atención a cuatro personas, quienes posteriormente fueron trasladadas a distintos hospitales:

Bruno “N”, de 68 años: presentó lesiones en la pierna derecha y el cráneo

presentó lesiones en la pierna derecha y el cráneo Guadalupe “N”, de 65 años: sufrió una herida en la pierna izquierda y una abertura leve en la cabeza

sufrió una herida en la pierna izquierda y una abertura leve en la cabeza Florentino “N”, de 49 años: presentó lesiones en la pierna derecha, cadera y mano derecha

presentó lesiones en la pierna derecha, cadera y mano derecha Hadas “N”, de 19 años: resultó con golpes en la pierna y el brazo derechos

Debido a la situación y al ambiente de tensión, también acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y policías municipales de Tetlanohcan y La Magdalena Tlaltelulco.

Pobladores causan destrozos en domicilio tras atropellamiento

Minutos después del accidente, cerca de 60 pobladores se concentraron en la calle Oriental y, durante los reclamos, rompieron las puertas de cristal de un domicilio particular que presuntamente pertenece a la persona señalada como responsable del atropellamiento.

Ante el riesgo de que la confrontación aumentara, los elementos de seguridad intervinieron para coordinar el traslado del presunto responsable y de familiares de las personas lesionadas a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

El objetivo era dialogar y buscar un acuerdo entre las partes, de acuerdo con los primeros reportes.

Automóvil involucrado quedó asegurado

En tanto, en el lugar quedó asegurado el automóvil involucrado: un Volkswagen Vento blanco, modelo reciente, con placas XUX-121-C de Tlaxcala. La unidad fue remolcada y puesta a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

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