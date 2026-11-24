T1, plataforma mexicana que integra servicios de venta, cobro, envío y facturación, presentó tres nuevas herramientas tecnológicas con las que busca impulsar la digitalización de los negocios de México mediante el uso de inteligencia artificial (IA), informó Arturo Elias Slim, fundador y director general de la empresa.

Los lanzamientos incluyen Uno, un asistente de inteligencia artificial capaz de realizar más de 250 acciones; T1 POS, un punto de venta digital, y T1 Finanzas, un sistema de facturación.

“T1 viene a digitalizar a los negocios de México, gratis y con inteligencia artificial. Creemos que la tecnología se debe democratizar, que una persona con un producto y ganas tenga las mismas herramientas que las empresas más grandes”, explicó Arturo Elias Slim.

¿Cuáles son las nuevas herramientas de T1 para digitalizar los negocios?

Estas tres herramientas se suman a los servicios de T1, una plataforma que busca integrar en un solo lugar las operaciones de un negocio, desde la venta de un producto hasta su entrega y facturación.

Uno, la inteligencia artificial que opera tu negocio

Uno es un asistente de inteligencia artificial que está conectado a las ventas, productos, inventarios, clientes, envíos y facturas de un negocio.

“Con la inteligencia artificial aprendimos que le puedes hablar como a una persona y te entiende. Por eso creemos que el futuro es conversacional, que lleves tu negocio hablándole, sin aprender a usar una plataforma más”. Arturo Elias Slim, director de T1

Entre las más de 250 acciones que puede realizar Uno se encuentran:

Subir productos a una tienda en línea

Sugerir nombres, descripciones y precios de productos

Generar links de pago

Dar seguimiento a pedidos en tiempo real

Comparar tarifas de paqueterías

Generar guías de envío

La herramienta está disponible las 24 horas del día desde una computadora o celular y solicita confirmación antes de realizar acciones que involucren dinero.

Además, de acuerdo con la compañía, antes de que termine 2026 se podrá interactuar con Uno a través de WhatsApp.

T1 POS, un punto de venta digital

T1 POS permite administrar las ventas de establecimientos físicos, tiendas en línea y redes sociales desde un celular, una tableta o una computadora.

La herramienta conecta las ventas de los diferentes canales comerciales con un solo inventario que se actualiza en tiempo real.

“Con T1 POS, todo lo que vendes en tu tienda física, en tu tienda en línea y en redes sociales actualiza automáticamente un solo inventario en tiempo real. Cambias un precio una sola vez u ofreces un descuento especial en un producto y se actualiza en todos los canales”. Arturo Elias Slim, director de T1

También permite modificar precios en todos los canales, imprimir tickets y realizar cortes de caja desde un mismo lugar.

T1 Finanzas, facturación con inteligencia artificial

T1 Finanzas permite emitir facturas de forma rápida y segura en establecimientos físicos, tiendas en línea, redes sociales y marketplaces.

“Con T1 Finanzas, todo lo que vendes en todos tus canales se puede facturar con un clic”. Arturo Elias Slim, director de T1

La herramienta utiliza inteligencia artificial para ayudar a encontrar las claves de los productos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los negocios pueden emitir facturas individuales, globales o generar un link de autofacturación para que sus clientes ingresen sus datos y obtengan su factura.

¿Qué es T1 y cómo busca digitalizar los negocios de México?

T1 es una plataforma 100% mexicana que reúne las herramientas necesarias para operar un negocio, desde la creación de una tienda en línea hasta la administración de inventarios, cobros, envíos y facturación.

Además de sus tres nuevos lanzamientos, la plataforma cuenta con:

T1 Tienda: permite crear una tienda en línea en segundos con solo escribir qué se vende, con pagos y envíos integrados.

permite crear una tienda en línea en segundos con solo escribir qué se vende, con pagos y envíos integrados. T1 Pagos: permite cobrar a distancia mediante links de pago y recibir el dinero al siguiente día hábil.

permite cobrar a distancia mediante links de pago y recibir el dinero al siguiente día hábil. T1 Envíos: permite comparar tarifas de paqueterías, solicitar recolecciones y gestionar los envíos con ayuda de inteligencia artificial.

La apuesta de la empresa surge ante la brecha de digitalización en México, donde existen 77 millones de compradores en línea, pero solo uno de cada 20 de los 5.4 millones de negocios del país vende por internet.

“Está claro que los clientes ya se digitalizaron, pero el problema es que los negocios no”. Arturo Elias Slim, director de T1

Elias Slim explicó que T1 surgió de la experiencia de más de 12 años en la construcción y operación de tiendas en línea, marketplaces, logística y pagos, y de las necesidades que enfrentaron al trabajar con estas herramientas.

“T1 no nació de una idea, nació de lo que no existía cuando nosotros lo necesitábamos. Por eso lo construimos y fuimos nuestro primer cliente”, señaló.

¿Cuánto cuesta digitalizar un negocio con T1?

T1 cuenta con tres planes de suscripción, incluido uno gratuito, con el que los negocios pueden acceder a herramientas para vender, cobrar, gestionar envíos y facturar.

“El que empieza, no paga. El que crece, paga lo justo. Y así crecemos juntos”, afirmó Elias Slim.

Los precios y beneficios de cada plan son:

Plan Gratuito ($0 al mes): 30 pedidos mensuales en la tienda en línea, hasta 500 productos, 25 facturas al mes y una sucursal

30 pedidos mensuales en la tienda en línea, hasta 500 productos, 25 facturas al mes y una sucursal Plan Básico ($399 al mes): 500 pedidos mensuales en la tienda en línea, productos y facturas ilimitados, y tres sucursales

500 pedidos mensuales en la tienda en línea, productos y facturas ilimitados, y tres sucursales Plan Avanzado ($1,499 al mes): 5 mil pedidos mensuales en la tienda en línea, productos y facturas ilimitados, y 10 sucursales

5 mil pedidos mensuales en la tienda en línea, productos y facturas ilimitados, y 10 sucursales Plan Enterprise: se ofrece a la medida de cada negocio, sin un precio establecido en el boletín.

Los precios incluyen IVA y los tres planes con tarifa establecida incluyen a Uno, el asistente de inteligencia artificial de T1, sin costo adicional.

En el caso de T1 Pagos y T1 Envíos, no existe una cuota de suscripción; sin embargo, se paga por cada cobro y guía de envío, respectivamente.

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