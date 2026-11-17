La demanda de alimentos en el comedor comunitario “Los Frutos”, de Tulum, Quintana Roo, se disparó hasta 900 % desde mayo, al pasar de 30 personas a 250 y 300 atendidas diariamente.

Este crecimiento obligó a los encargados a habilitar un segundo espacio para atender a quienes no tienen garantizado un plato de comida.

Maritza, la encargada, explicó que el proyecto comenzó el 4 de mayo de este año y el aumento de usuarios ha sido constante. Atribuyó el fenómeno a la falta de oportunidades laborales y al deterioro de la actividad económica en Tulum, donde la crisis turística ha repercutido en el empleo y los ingresos de numerosas familias.

“Empezamos a ver que había mucha necesidad en cuestión de trabajo, porque pues todos conocemos Tulum, sabemos que desde hace varios meses ha dado una baja en cuestiones del empleo y esa ha sido una de las situaciones que nos inspiró a poder hacer eso” Maritza Cacho / encargada del comedor comunitario “Los frutos”

El funcionamiento de estos espacios gratuitos depende solo de donaciones, por lo que ahora el desafío es conseguir los alimentos necesarios y mantener el servicio diariamente.

“Cuando comenzamos, fue el 4 de mayo de este año… ahorita estamos alimentando por día entre 250 personas y 300” Maritza Cacho / encargada del comedor comunitario “Los frutos”

La iniciativa surgió al detectar que cada vez más personas enfrentaban dificultades para conseguir trabajo y cubrir sus necesidades básicas.

“Ahorita está muy bajo de trabajo y, pues, precisamente por eso venimos aquí al comedor que nos apoyan las hermanas… La verdad es que sí nos hace ahora sí que un gran favor a toda la gente que está allá. Pues a todos, ahora sí que a la comunidad le hacen un gran favor, sí” Hector Vegas / usuario comedor comunitario

Lo que comenzó como un apoyo para 30 personas hoy alimenta hasta a 300 personas por día, en medio de las dificultades económicas que atraviesa el destino turístico.

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