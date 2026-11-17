La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México, que contempla una inversión de 432 mil millones de dólares en infraestructura entre 2024 y 2030, durante su participación en la Cumbre de Líderes Empresariales de la APEC 2026, realizada en Shenzhen, China.

Ante empresarios de las 21 economías que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la mandataria explicó que el proyecto combina inversión pública, privada y mixta, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, fortalecer la infraestructura y generar bienestar social.

¿En qué se invertirán los 432 mil millones de dólares del Plan México?

Durante su intervención, Sheinbaum detalló algunos de los proyectos de infraestructura que forman parte del Plan México, principalmente en energía, transporte, conectividad y vivienda.

Entre las inversiones anunciadas destacan:

42 mil millones de dólares para generación eléctrica.

para generación eléctrica. 17 mil millones de dólares para transmisión y distribución de electricidad.

para transmisión y distribución de electricidad. 8 mil millones de dólares para gasoductos.

para gasoductos. 43 mil millones de dólares para infraestructura ferroviaria.

para infraestructura ferroviaria. 62 mil millones de dólares para modernización de carreteras y puertos.

La presidenta señaló que el país contempla ampliar su capacidad de generación eléctrica en 32 mil megawatts, con una mayor participación de energías renovables.

También destacó la construcción de cerca de 2 mil 500 kilómetros de vías ferroviarias para pasajeros y mercancías, incluido el Corredor Interoceánico.

En vivienda, mencionó un programa que contempla 1.8 millones de nuevas casas, además de proyectos de agua y saneamiento.

Sheinbaum destaca salarios y reducción de pobreza en México

Durante su mensaje, la presidenta sostuvo que el crecimiento económico debe estar acompañado de mejores condiciones de vida para la población.

Como parte de los resultados que presentó, destacó que el salario mínimo aumentó 154% en términos reales durante los últimos ocho años.

También señaló que 42 millones de personas reciben transferencias directas mediante programas sociales, con una inversión de un billón de pesos.

Además, afirmó que más de 17 millones de personas salieron de la pobreza desde 2018, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial citadas durante su discurso.

¿Cuáles son los cinco principios del Plan México?

Sheinbaum explicó que su estrategia económica se basa en cinco puntos:

Prosperidad compartida. Soberanía energética y alimentaria. Inversión pública, privada y mixta. Incentivos a la inversión según las actividades productivas de cada región. Responsabilidad ambiental frente al cambio climático.

La mandataria sostuvo que México busca atraer inversiones internacionales sin separar el crecimiento económico del bienestar de la población.

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