En los últimos días del Buen Fin 2026, los consumidores planean compras, comparan precios y cuidan su bolsillo para aprovechar los descuentos. Datos de la Concanaco Servytur indican que 81 % de los negocios participantes ya reportan aumento de ventas.

Lo más buscado es:

35%: electrónica y tecnología

22%: línea blanca

14%: ropa y calzado

6%: salud y belleza

Para muchos compradores, la clave está en adelantarse y conocer los precios previos para evitar engaños.

“Compré unas cremas, pues en algunos productos vale la pena. En otros pienso que El Buen Fin lo hicieron como para vender más, pero que el precio es el que era de antes y lo ponen al doble… yo me adelanté porque yo sé que suben los precios en la última semana de noviembre” Elisa Aguilar / consumidora

Asimismo, el 84 % utilizó tarjeta como medio de pago y el 65 % prefirió acudir directamente a tiendas físicas, pero varios optaron por pagar de contado y fijar un presupuesto antes de salir de casa.

“Si ya sabes cuánto cuestan las cosas, esa es la mejor estrategia… no me gusta pagar a meses sin intereses. si tengo para comprarlo, lo compro y, si no, no lo compro” Yamina Villagrán / consumidora

Otros consumidores sí los aprovechan para adquirir bienes duraderos.

“- Yo ya me había adelantado; en casa adquirí unos colchones y sí se ve la diferencia

– ¿Cuánto se ahorró?

– Como un 50 % más o menos

– ¿Cuál fue el método de pago?

– A tres meses sin intereses” Carlos Contreras / consumidor

Respecto al gasto promedio, 41 % destinó más de 5 mil pesos, mientras que 24 % gastó entre 3 mil y 5 mil pesos.

“- Veníamos por unos tenis y sí, eran para ella, pero me los terminé comprando yo

– ¿Sí le salieron más baratos?

– Sí, digamos un 20 % del valor que antes tenían” Benito / consumidor

El Buen Fin concluye este martes 17 de noviembre.

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