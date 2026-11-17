La cifra de 17.3 millones de personas que habrían salido de la pobreza en México no corresponde por completo a datos oficiales ya medidos. El economista Gonzalo Hernández Licona aclaró que parte del resultado incluye proyecciones del Banco Mundial para 2025 y 2026.

En entrevista con José Cárdenas, el exdirector ejecutivo del Coneval explicó que 15.9 millones de personas corresponden a datos medidos hasta 2024, mientras que los otros 1.4 millones son estimaciones. Por ello, consideró que todavía no puede presentarse la cifra total como un hecho consumado.

Pobreza en México: salario mínimo impulsó la reducción

Hernández Licona, actual director del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, señaló que el principal factor detrás de la reducción de la pobreza ha sido el incremento del salario mínimo.

Explicó que esta tendencia comenzó en 2016 y tomó mayor fuerza a partir de 2019, incluso con los efectos de la pandemia.

Sin embargo, advirtió que tener mayores ingresos no significa necesariamente contar con mejores servicios públicos, especialmente en salud y educación.

Millones de mexicanos siguen sin acceso a salud y educación

El economista destacó que, aunque los indicadores generales muestran una disminución de la pobreza, existen carencias que han aumentado.

Entre los datos que mencionó se encuentran:

44.5 millones de personas sin acceso a servicios de salud en 2024, frente a 18.8 millones en 2016.

sin acceso a servicios de salud en 2024, frente a 18.8 millones en 2016. 24.2 millones de personas con rezago educativo en 2024, frente a 22 millones en 2016.

Hernández Licona relacionó el deterioro en el acceso a la salud con los cambios institucionales tras la desaparición del Seguro Popular y la implementación del Insabi y el IMSS-Bienestar.

INEGI enfrenta el reto de medir la pobreza con credibilidad

Tras la desaparición del Coneval, el especialista destacó que el INEGI, como institución autónoma, tiene la responsabilidad de mantener la credibilidad de las mediciones.

Subrayó que es fundamental conservar metodologías claras y evitar cambios que puedan generar dudas sobre los resultados.

También señaló que los gobiernos suelen destacar las cifras favorables de pobreza, pero pidió considerar el panorama económico completo.

Recordó que el mismo informe del Banco Mundial menciona otros desafíos para México, como el crecimiento negativo del ingreso per cápita y el aumento de la deuda.

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