27 de noviembre no irán estudiantes a clases. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla otro viernes sin clases en noviembre de 2026 para educación básica, por lo que los estudiantes podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027.

La suspensión de clases se debe a la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), programada para el viernes 27 de noviembre. Ese día, los alumnos no acudirán a las aulas, aunque los maestros sí tendrán actividades escolares.

¿Por qué no habrá clases el viernes 27 de noviembre?

El viernes 27 de noviembre se realizará una nueva sesión del Consejo Técnico Escolar, una jornada de trabajo destinada a los docentes.

Por este motivo, los estudiantes tendrán tres días consecutivos de descanso:

Viernes 27 de noviembre: suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar.

suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar. Sábado 28 de noviembre: descanso de fin de semana.

descanso de fin de semana. Domingo 29 de noviembre: descanso de fin de semana.

Las actividades escolares se reanudarán el lunes 30 de noviembre, después de este nuevo fin de semana largo.

Es importante señalar que el viernes 27 no será un día de descanso para los docentes, ya que deberán participar en las actividades del CTE.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de diciembre de la SEP?

Después de los descansos de noviembre, los estudiantes tendrán que esperar algunas semanas para disfrutar del siguiente periodo vacacional.

Según el calendario escolar 2026-2027 de la SEP, las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 21 de diciembre de 2026 y terminarán el miércoles 6 de enero de 2027.

Estas son las fechas que deben tener en cuenta estudiantes y familias:

21 de diciembre de 2026: inicio de las vacaciones de invierno.

inicio de las vacaciones de invierno. 6 de enero de 2027: último día de vacaciones.

último día de vacaciones. 7 de enero de 2027: regreso a clases.

De esta manera, los estudiantes tendrán otro descanso de tres días antes de que llegue diciembre, mientras que el siguiente periodo vacacional está previsto para comenzar el 21 de diciembre.

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