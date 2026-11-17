Foto: Especial

Tras recibir amenazas y enfrentar un ambiente de constante intimidación y hostigamiento, el colectivo Buscadoras Zacatecas A.C. y el equipo de prospección forense Las Escarabajos suspendieron temporalmente sus jornadas de búsqueda en campo a partir de esta semana.

Las activistas advirtieron que el nivel de riesgo durante las prospecciones escaló a situaciones críticas de vulnerabilidad, por lo que decidieron detener sus labores para salvaguardar la vida y la integridad física y emocional de sus integrantes.

“Interceptan a parte del equipo una camioneta armada y, pues, amenazan a las compañeras” Elizabeth Araiza / vocera Escarabajos

Asimismo, confirmaron que todos los intentos de intimidación que enfrenta el equipo quedaron documentados y que ya se interpusieron las denuncias formales correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJEZ).

“Hemos tenido otro tipo de amenazas que son digitales en redes sociales, por mensajes hacia la página, hacia Los Escarabajos” Elizabeth Araiza / vocera Escarabajos

Las buscadoras lamentaron que la inseguridad las obligue a frenar los trabajos del colectivo, pues consideran que detener las búsquedas deja en el abandono a las víctimas.

“Con esta pausa que se pone porque es necesario, pues nos apagamos un poco porque es no hacer nada por ellos” Ana Caldera / representante Buscadoras A.C.

Aunado a la inseguridad que enfrentan, el colectivo lamentó que las instancias gubernamentales las excluyan de los operativos y limiten su acceso a los trabajos oficiales bajo el argumento de su autonomía.

“Las mismas autoridades no nos involucran en ciertas acciones de búsqueda por ser un grupo independiente; apelan a que nosotros no estamos en las mesas de trabajo que ellos realizan, pero creo que la obligación de las autoridades es informarles a todas las víctimas de desaparición forzada para que puedan participar en este tipo de acciones” Elizabeth Araiza / vocera Escarabajos

Además de detener los trabajos de prospección, las buscadoras determinaron posponer todos los acompañamientos agendados con familiares de personas desaparecidas, señalando que reanudarán actividades hasta que las autoridades garanticen su seguridad.

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