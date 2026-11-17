Esta noche en Noticias en Claro, Jesús Silva-Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, mencionó que la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre de la APEC representa un cambio en la política exterior de México, luego de que, durante el gobierno anterior, el país redujera su presencia en encuentros internacionales. El especialista comentó que este tipo de foros permite a la mandataria dialogar con líderes como los de China y Canadá.

El académico señaló que el mensaje de Sheinbaum ante empresarios de la región Asia-Pacífico busca presentar a México como un país abierto a recibir inversiones. Comentó que esta intención está relacionada con el Plan México, estrategia que busca impulsar el desarrollo económico mediante la llegada de capital y proyectos productivos.

Sin embargo, el profesor advirtió que la relación comercial con China tiene implicaciones geopolíticas, debido a la cercanía de México con Estados Unidos y al proceso de negociación del acuerdo comercial entre ambos países. Por ello, mencionó que el Gobierno mexicano deberá promover inversiones sin generar tensiones con la administración del presidente Donald Trump.

Finalmente, Silva-Herzog destacó la importancia de que México participe en estos encuentros internacionales y aproveche la oportunidad para intercambiar experiencias con otros gobiernos, particularmente con Canadá. El especialista comentó que el diálogo con el primer ministro canadiense puede permitir a México conocer otras estrategias frente a los desafíos de la relación con Estados Unidos.

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