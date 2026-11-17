Carla Müller es una actriz venezolana y una de las mentes detrás de Venezcine, un festival que se realizará en la Facultad de Cine en la Ciudad de México y que muestra las historias, así como las realidades de Venezuela y la forma en que este país preserva su memoria a través del séptimo arte.

Por esta razón es que la también productora nos contó en entrevista en Unotv.com sobre la sexta edición del festival y adelantó algunos detalles de lo que les espera a los amantes del cine del 25 al 29 de noviembre.

Venezcine, una necesidad y una búsqueda por conectar

Con una sonrisa y visiblemente emocionada por el inicio de la sexta edición del festival, que se llevará a cabo en la Facultad de Cine, en la colonia Roma Sur, Carla Müller nos compartió que la creación de un espacio como este respondía a una necesidad que ella misma sentía.



“Mi socia Maga Díaz y yo queríamos o sentíamos la necesidad ahora sí de crear un espacio de encuentro para la comunidad cinéfila, no solamente de la banda venezolana que hace cine y que está regada por el mundo entero, sino también crear puentes culturales con el cine que se está haciendo en México y en toda Latinoamérica”, aseguró.

Para Carla, Venezcine significa un sueño que poco a poco se materializa con fuertes cimientos.

“Lo que inicialmente empezó como una muestra de cine y ya ahora llega su segunda edición como festival y esperamos ahora sí que tenga larga vida y poder seguir contando con el apoyo de toda la comunidad cinéfila”, puntualiza.

El cine, una forma de preservar la memoria

Algo importante que tiene Venezcine es que podemos apreciar la visión de un pueblo y su realidad..

“Tenemos mucho rato como venezolanos contando este tipo de historias, recontándonos esta narrativa que habla de, bueno, todo lo que nos ha tocado vivir en los últimos años”, afirmó.

Venezuela es un país que ha atravesado diversas situaciones políticas que repercuten directamente en el arte, además de fenómenos de alcance global, como la migración, que también está presente en sus expresiones artísticas.



“Es una especie también de de de de registro histórico lo que se está construyendo en estas décadas de cine, venezolano en el mundo, porque son unas temáticas que si bien siguen siendo recurrentes, pues sí, está bueno, es parte de nuestra terapia, hablar Claro de lo que hemos vivido, de nuestros traumas, ¿no? Como venezolanos, como emigrantes”, aseguró.

Por otra parte, también habló de la importancia sobre crear espacios como este que son importantes para la exposición de las cintas: “Una producción venezolana que se haga allá o coproducción venezolana con otros países, eh si no se estrena aquí en en salas de cine, es muy difícil que tengas a acceso a verla”.

Un cine latinoamericano unificado

Una de las preguntas que le hicimos a Carla fue sobre su visión del cine latinoamericano y la posibilidad de unificarlo. Aunque considera que esto podría llegar a suceder, también señala que es un proceso complicado debido a la riqueza cultural y las particularidades de cada país.



“Yo parto de que una historia mientras más concreta y específica la hace más universal. Si yo hablo de mi de mi pueblo o de mi cosa muy específica mía, al final estamos hablando de historias universales con las cuales conecta cualquier ser humano en cualquier parte del mundo”, aseguró.

Aunque afirma que: “En ese sentido, si hay como una correspondencia en esas historias que pueden encontrar eco en cualquier país, pero por otro lado, pues también siento algo muy muy específico lo de lo que cada país trae a sobre la mesa”.

Para la actriz cada país tiene su sello propio el cual se ha definido a partir de lo que ha vivido su propia sociedad.

México y Venezcine

Para Carla Müller, México es como su segunda casa y Venezcine es una forma de conectar los dos mundos que conforman a la actriz.

“Siento que es un país hermoso y Venezcine, pues me llena de ilusión. saber que sigue existiendo este espacio y que puede seguir existiendo. Siempre y cuando, bueno, pues tengamos ayuda de toda una comunidad para que estos espacios se puedan seguir preservando y seguir mostrando lo mejor de nuestro cine venezolano, latinoamericano” aseguró.

Recuerda que, el Festival Venezcine se llevará a cabo en la Facultad de Cine que se ubica en Coahuila 184, Roma Sur, y se llevará a cabo del 25 al 29 de noviembre. Podrás consultar los detalles sobre la cartelera y horarios de proyección a través de sus redes sociales.

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