Miguel Ángel Félix Gallardo, el “Jefe de Jefes”, no cayó en una balacera; cayó por un plato de mariscos.

Según Javier Coello Trejo, el fiscal de hierro, el capo amaneció crudo y pidió mariscos a su secretaria. El teléfono de ella estaba intervenido, y el 8 de abril de 1989 lo detuvieron en Guadalajara en menos de cinco minutos.

Coello pidió agentes que nunca hubieran pisado Jalisco; no le temía al capo, le temía a la policía.

Félix Gallardo fue policía judicial, y la extinta Dirección Federal de Seguridad le dio credenciales a él y a sus socios. El Cártel de Guadalajara no enfrentó al Estado, sino que formaba parte de él.

Cuando Washington cobró el asesinato de Kiki Camarena, bastaron un teléfono y un plato de mariscos. La pregunta no es cómo lo agarraron, sino por qué no lo hicieron antes.

Miguel Ángel Félix Gallardo murió el 15 de noviembre, a los 80 años, bajo custodia del Estado; Coello Trejo había muerto en mayo. Ninguno entregó la lista de implicados. A el “Jefe de Jefes” lo delató la cruda; a los jefes del “Jefe de Jefes” no los delató nadie.

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