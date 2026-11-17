Detenidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Foto: Especial

La disputa por los servicios de transporte en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo, terminó en una riña que quedó grabada en video. Un conductor que presuntamente trabaja mediante una plataforma digital fue golpeado por varios hombres en el área de vialidad de la Terminal 2.

El enfrentamiento ocurrió la tarde de este lunes 16 de noviembre y provocó la intervención de elementos de la Guardia Nacional, quienes detuvieron a dos hombres por alterar el orden en las instalaciones aeroportuarias.

Riña en el Aeropuerto de Cancún: así golpearon al conductor

En las imágenes difundidas por personas que se encontraban en el lugar se observa cómo al menos cuatro sujetos rodean al conductor y lo golpean durante varios minutos. La agresión ocurrió ante la mirada de otros usuarios que transitaban por la zona.

🔴 ¡Otra vez la violencia en el aeropuerto de Cancún! Entre cuatro golpean a presunto conductor de plataforma ante la ausencia de autoridades Cancún, Quintana Roo, 16 de noviembre de 2026.— Un nuevo episodio de violencia se registró la tarde de este lunes en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde al menos cuatro sujetos, presuntamente vinculados con servicios de transportación, agredieron a golpes a un conductor que aparentemente había trasladado pasajeros mediante una plataforma digital. De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto comenzó cuando el automovilista acudió a una de las terminales aéreas para dejar a unos pasajeros. Su presencia habría provocado la inconformidad de transportistas que operan en la zona federal, quienes presuntamente le reclamaron por realizar este tipo de servicios. Lo que inició como una discusión terminó en una agresión grupal, cuando al menos cuatro individuos rodearon al conductor y comenzaron a golpearlo, mientras otras personas observaban y grababan lo ocurrido con sus teléfonos celulares. El enfrentamiento quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se aprecia cómo varios hombres arremeten contra el automovilista a las afueras de una de las terminales. ¿Y la Guardia Nacional? Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la aparente ausencia de elementos de la Guardia Nacional durante la agresión, pese a tratarse de instalaciones aeroportuarias bajo vigilancia federal. Según testimonios de personas presentes, durante el enfrentamiento no se observó la intervención de elementos de seguridad para detener a los agresores, lo que ha generado cuestionamientos sobre la vigilancia en esta zona de alta afluencia turística. El incidente ocurre en medio de los constantes conflictos entre prestadores de servicios de transporte y conductores de plataformas digitales, particularmente por la disputa de los traslados hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Cancún. Mientras algunos sectores del transporte buscan acercamientos con plataformas como Uber, los enfrentamientos en las terminales aéreas siguen siendo motivo de preocupación. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas ni sobre el estado de salud del conductor agredido. — QR Ahora – Quintana Roo Ahora (@QRAhora) November 16, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto habría comenzado cuando el conductor llegó a la terminal para dejar pasajeros mediante una aplicación de transporte. Esta situación presuntamente provocó la inconformidad de otros prestadores de servicios que operan en el aeropuerto.

Después de la agresión, varios de los involucrados se retiraron del sitio. Sin embargo, la discusión continuó en el área de vialidad, por lo que elementos de la Guardia Nacional intervinieron.

¿Quiénes son los dos detenidos tras la pelea?

Los agentes pidieron a dos hombres que se tranquilizaran y dejaran de alterar el orden. Al no acatar las indicaciones, fueron detenidos. Los asegurados fueron identificados como:

Gustavo N. , originario de Quintana Roo.

, originario de Quintana Roo. Ramón N., procedente de la Ciudad de México.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Turística, ubicadas en la Zona Hotelera de Cancún, para ser puestos a disposición de un juez cívico.

Pora ahora, las autoridades deberán determinar las circunstancias del enfrentamiento y las posibles responsabilidades de los involucrados.

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