Casa blanca. Foto: Getty

Informes de inteligencia de Estados Unidos señalan que Irán estaría desarrollando planes para atacar a funcionarios de la administración de Donald Trump en Washington D. C., mediante una “bomba sucia” o un arma química, de acuerdo con información obtenida por CNN a partir de siete funcionarios estadounidenses.

Las autoridades mantienen bajo vigilancia esta posible amenaza, que incluiría ubicaciones y objetivos específicos en la capital estadounidense. Sin embargo, las fuentes consultadas señalaron que todavía existe incertidumbre sobre la capacidad de Irán para ejecutar el ataque y si realmente decidirá hacerlo.

Irán y la posible amenaza de una bomba sucia en Washington

De acuerdo con los informes citados por CNN, la planificación iraní buscaría mantener abiertas opciones para responder al conflicto con Estados Unidos, pero no representa una señal de que exista un ataque inminente. La información provocó que funcionarios estadounidenses realizaran varias reuniones durante la última semana para preparar medidas de contingencia y evaluar posibles escenarios.

La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, aseguró que el Gobierno está vigilando los posibles riesgos, aunque descartó que exista una amenaza creíble contra el territorio estadounidense en este momento.

Por su parte, la misión de Irán ante Naciones Unidas rechazó las acusaciones relacionadas con el posible uso de armas químicas y calificó los señalamientos como falsos.

¿Qué es una bomba sucia y qué daños puede provocar?

Una bomba sucia es un dispositivo que combina explosivos convencionales con materiales radiactivos para dispersarlos en el ambiente. A diferencia de una bomba nuclear, no provoca una reacción de fisión ni una explosión nuclear. Su principal riesgo es la contaminación de espacios y la exposición de las personas a materiales peligrosos.

Según las fuentes citadas por CNN, los servicios de inteligencia estadounidenses también interceptaron comunicaciones en las que presuntamente Irán afirmaba haber ocultado materiales para fabricar explosivos dentro de Estados Unidos. Sin embargo, los propios funcionarios mantienen dudas sobre la credibilidad de esa información.

EE. UU. también vigila posibles ataques contra sus tropas

La preocupación estadounidense no se limita a Washington. Funcionarios también siguen información sobre un posible uso de armas químicas contra tropas de Estados Unidos desplegadas en Oriente Medio. Esta situación llevó a preparar medidas para que el personal diplomático y de inteligencia en la región cuente con equipo de protección y capacitación ante un eventual ataque.

Las alertas ocurren mientras continúan las tensiones entre Washington y Teherán por el conflicto militar, el bloqueo económico y las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz. Por ahora, las autoridades estadounidenses mantienen sus preparativos de seguridad, mientras las conversaciones diplomáticas continúan sin alcanzar un acuerdo para terminar las hostilidades.

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