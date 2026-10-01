Ataque armado en secundaria de Torreón deja un muerto y tres heridos

Operativo tras ataque en Coahuila. Foto: Magda Guardiola

Una persona sin vida y tres más lesionadas, una de ellas de gravedad, es el saldo de un ataque registrado la mañana de este jueves al interior de la escuela secundaria número 13, ubicada en el ejido La Unión, en el municipio de Torreón, Coahuila, en la región Laguna.

Se presenta ataque armado en secundaria de Torreón; hay dos personas detenidas

La víctima mortal fue identificada por la Fiscalía General del Estado (FGE) como la subdirectora del plantel educativo, quien perdió la vida en el lugar tras la irrupción de los agresores. El fiscal general, Federico Fernández confirmó que entre las tres personas heridas se encuentra un par de alumnos, de los cuales uno de ellos se reporta en estado grave de salud.

Tras la alerta emitida a los cuerpos de emergencia, agentes de seguridad lograron la detención de dos jóvenes de 18 años, identificados como hermanos gemelos y exalumnos de la institución. Ambos sospechosos quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para deslindar responsabilidades legales.

¿Cuál fue el móvil del ataque?

El fiscal de Coahuila, explicó que la hipótesis preliminar sobre el móvil del ataque responde a un tema de impulsos emocionales y coraje por parte de los dos exalumnos hacia el personal administrativo y la comunidad escolar.

Respecto a los artefactos utilizados durante la agresión, el fiscal descartó por el momento el uso de armas de fuego o la presencia de detonaciones. Aclaró que no se identificaron explosivos de gran magnitud al interior de la escuela, y precisó que los análisis periciales apuntan de forma preliminar al empleo de armas blancas y objetos tipo petardos.

El plantel escolar fue completamente resguardado por efectivos de la Policía de Investigación, con el acompañamiento de representantes de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno de Coahuila, mientras se concluyen las diligencias periciales e inspecciones en el sitio.

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