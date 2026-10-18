Factureras: SAT pone bajo la lupa a 7 certificadores que validaban el 20.53% de las facturas en México

Detecta operaciones con factureras; SAT revoca permisos. Foto: Cuartoscuro/Getty

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que detectó siete Proveedores de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que realizaban operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como factureras.

De acuerdo con el comunicado 121, emitido el 18 de octubre de 2026, los hallazgos derivaron de una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), enfocada en la supervisión de las empresas autorizadas para certificar las facturas electrónicas que emiten los contribuyentes.

Como resultado de la fiscalización, la autoridad fiscal revocó la autorización de cinco de los siete proveedores identificados, mientras que los procedimientos administrativos para retirar el permiso a los dos restantes continúan en curso.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaria Anticorrupción y #BuenGobierno fortalece el combate a las factureras, coadyuvando para la revocación de la autorización de 7 Proveedores de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, quienes realizaban operaciones con… pic.twitter.com/xyjbr7xAXU — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) October 18, 2026

¿Cuáles son las empresas de facturación a las que les revocaron la autorización?

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificó a cinco proveedores cuya autorización fue revocada. Estos son sus nombres comerciales y razones sociales:

Núm. Nombre comercial Razón social 1 Facturadorelectronico.com Dot Net Desarrollo de Sistemas, S. A. de C. V. 2 DigiFact Teledesic Broadband Networks, S. A. de C. V. 3 FactureYa Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación, S. A. de C. V. 4 EdiFactMx EDIFACTMX, S. A. de C. V. 5 Comercio Digital Sistemas de Comercio Digital, S. de R. L. de C. V.

La dependencia señaló que los siete proveedores detectados realizaban operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Sin embargo, el comunicado no identifica a las dos empresas restantes cuyos procedimientos administrativos de revocación siguen en curso.

Proveedores detectados validan más del 20% de la facturación nacional

La dependencia mencionó que los siete proveedores identificados validan aproximadamente el 20.53% de la facturación nacional, por lo que las irregularidades detectadas forman parte de las acciones para reforzar la supervisión de los servicios de certificación fiscal.

Los Proveedores de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet son empresas autorizadas por el Estado para colaborar en la certificación de facturas electrónicas relacionadas con las actividades comerciales de los contribuyentes.

Buen Gobierno continuará acciones contra las factureras

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que continuará con las labores de supervisión dentro de sus atribuciones y dará seguimiento a los procedimientos correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial de la Federación.

Estas acciones forman parte de la estrategia del Estado mexicano para prevenir y sancionar las operaciones fiscales simuladas, combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación de recursos públicos.

La dependencia sostuvo que el objetivo es contribuir a una adecuada recaudación y distribución de los recursos en beneficio de la población.

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