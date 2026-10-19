Mexicanos gastan más para cuidar su salud, señala México Evalúa

Servicios de salud en México. Foto: Cuartoscuro

Mientras continúan las manifestaciones de trabajadores de salud, conviene recordar que, de acuerdo con un estudio de México Evalúa, el gasto de bolsillo en salud aumentó 41.4% entre 2018 y 2024. En tanto, siete de cada 10 mexicanos con problemas de salud recurrieron a opciones fuera del sistema público.

Según los estimados del informe, en México, enfermarse representa un gasto cada vez mayor para las familias, pues ahora deben pagar por consultas y medicamentos, mientras una parte importante de la población busca atención fuera de los servicios públicos.

El número de personas sin acceso a servicios médicos llegó a 44.5 millones, de acuerdo con México Evalúa.

El informe señala que los cambios en el sistema de salud durante el sexenio pasado, incluida la desaparición del Seguro Popular, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la posterior transición al IMSS-Bienestar, no lograron consolidar una cobertura universal.

Más gasto en salud y medicamentos para las familias

Uno de los principales hallazgos del informe Cambios en la Atención Pública de la Salud en México (2018–2024): Evidencia desde la ENIGH y Perspectivas Comparadas es que el aumento del gasto médico afecta especialmente a los hogares con menos ingresos.

Entre 2018 y 2024, el gasto de bolsillo en salud creció 41.4% en promedio, pero en las familias de menores ingresos aumentó 83%. Además, los hogares que enfrentan gastos catastróficos en salud aumentaron 64.5%.

Gasto de bolsillo en salud trimestral por hogar (pesos de 2024)

2018 2020 2022 2024 1,135 1,595 1,486 1,605

Fuente: México Evalua con información de la ENIGH 2018 a 2024

Los medicamentos también presionaron el presupuesto familiar. En 2024, los hogares gastaron en promedio 480 pesos en medicinas, 258 pesos más que en 2018, lo que representa un incremento de 116%.

Para México Evalúa, estas cifras reflejan que las familias están asumiendo una mayor parte del costo de atender sus enfermedades, incluso en un contexto en el que las autoridades han buscado modificar los mecanismos de compra y distribución de medicamentos.

🏥 Cuando en hospitales y clínicas públicas faltan medicamentos, insumos o citas disponibles, las personas pueden verse obligadas a pagar consultas y tratamientos privados.



En 2024, los hogares mexicanos gastaron, en promedio, 1,605 pesos cada tres meses de su propio dinero para… pic.twitter.com/yLEBoigINo — México Evalúa (@mexevalua) October 17, 2026

44.5 millones de personas no tienen acceso a servicios médicos

El estudio, basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reporta que 44.5 millones de personas, equivalentes al 34.2% de la población, no contaban con acceso a servicios públicos de salud en 2024.

En 2018, la cifra era de 20.1 millones de personas.

La atención médica en instituciones públicas también disminuyó. En 2024 se registraron 59.8 millones de consultas menos que en 2018, una caída de 20%. Entre las personas sin seguridad social, la reducción fue de 37%, equivalente a 46.7 millones de consultas menos.

Ante estas dificultades, muchas personas buscan alternativas para resolver sus problemas de salud.

De acuerdo con México Evalúa, en 2024, siete de cada 10 personas que enfrentaron un problema de salud quedaron fuera de la atención del sector público. De ellas, 41% acudió a médicos particulares y 25% se automedicó o no recibió atención.

Esto significa que una parte importante de la población debe recurrir a servicios privados, comprar medicamentos por su cuenta o enfrentar sus problemas de salud sin recibir atención.

Largas esperas también alejan a pacientes

El costo no es el único obstáculo para acceder a los servicios médicos. Los tiempos de espera también influyen en la decisión de buscar atención fuera del sistema público.

Según el estudio, en el IMSS las personas esperan cerca de una hora para recibir atención, mientras que en el sector privado el tiempo promedio es de 25 minutos.

Aunque entre 2018 y 2024 la espera en el sistema público se redujo apenas siete minutos, la diferencia frente a los servicios privados sigue siendo considerable.

Para quienes necesitan una consulta, estas demoras pueden representar una razón para acudir a un consultorio particular, incluso cuando tienen acceso a una institución pública.

Esto propone México Evalúa para integrar los servicios de salud

Ante este panorama, México Evalúa plantea cambios para reducir las desigualdades y avanzar hacia un sistema de salud que garantice atención a toda la población, independientemente de su situación laboral.

Una de sus propuestas es integrar los distintos subsistemas públicos, entre ellos el IMSS, el ISSSTE, los servicios médicos de Pemex, los de las Fuerzas Armadas, el IMSS-Bienestar y los sistemas estatales.

La organización también propone cambiar el financiamiento de la salud pública para que dependa de impuestos generales, en lugar de cuotas vinculadas al empleo formal.

Además, plantea establecer un paquete de servicios básicos universales que garantice tiempos máximos de espera, así como mecanismos para evaluar y exigir su cumplimiento.

En materia de medicamentos, propone permitir la participación regulada del sector privado en el abasto, con precios regulados, seguimiento digital y mecanismos que contribuyan a garantizar la cobertura.

Finalmente, recomienda fortalecer las capacidades de los Gobiernos estatales y municipales para mejorar la atención y reducir las diferencias entre regiones.

Para México Evalúa, avanzar hacia un sistema integrado, accesible y equitativo es fundamental para reducir el gasto que las familias deben cubrir por su cuenta y garantizar que recibir atención médica no se convierta en una carga económica.

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