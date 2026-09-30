Dólar supera la barrera de los 18 pesos: ¿Qué productos y gastos se encarecen para los mexicanos?

Foto: Cuartoscuro

Algunos productos y servicios pueden subir de precio con el aumento del dólar en México, sin que eso signifique un incremento generalizado por una alza en el tipo de cambio.

El dólar superó la barrera de los 18 pesos este miércoles 30 de septiembre, en un movimiento que implica una depreciación del peso frente a la moneda estadounidense y que puede tener efectos sobre consumidores, empresas y personas que realizan operaciones en dólares.

El tipo de cambio FIX fue de 18.0710 pesos por dólar, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

Sin embargo, un dólar más caro no significa que todos los precios suban de inmediato ni en la misma proporción en México, ya que el efecto depende del producto, la cantidad de componentes importados que use y la estrategia empresarial.

Banxico ha determinado que el traspaso del tipo de cambio a los precios al consumidor es bajo. Una depreciación de la moneda mexicana no se traduce automáticamente en un aumento proporcional de todos los precios. En cambio, Banxico resalta que el efecto puede ser mayor cuando se deprecia la moneda.

¿A quiénes impacta directamente el aumento del tipo de cambio?

El tipo de cambio muestra cuántos pesos se necesitan para adquirir una unidad de moneda extranjera. Si el dólar sube de precio, se requieren más pesos para su compra.

Dicho cambio puede generar un impacto directo en las personas que realizan operaciones en dólares. Por ejemplo, una compra de 100 dólares representa mil 700 pesos si el tipo de cambio es de 17 pesos por dólar, pero de mil 800 si sube a 18 pesos.

Además, existe un efecto indirecto cuando una empresa mexicana compra en el extranjero mercancías, componentes o materias primas denominadas en dólares.

Banxico destaca que el traspaso a los precios de las importaciones es completo. Disminuye conforme avanza la cadena de distribución hasta llegar al consumidor.

Entre 1997 y 2010, estimó que el impacto sobre los precios al consumidor era menor al 20%.

¿Qué productos y gastos pueden subir de precio en México por el dólar?

Productos importados adquiridos: aplica para aquellos adquiridos directamente en el extranjero

aplica para aquellos adquiridos directamente en el extranjero Computadoras, celulares, circuitos y otros electrónicos: no necesariamente suben de precio, ya que su costo final depende de inventarios, costos de fabricación, transporte, competencia y márgenes de vendedores.

no necesariamente suben de precio, ya que su costo final depende de inventarios, costos de fabricación, transporte, competencia y márgenes de vendedores. Materias primas e insumos: aplica cuando empresas mexicanas pagan en dólares por materias primas, componentes, maquinaria u otros bienes.

aplica cuando empresas mexicanas pagan en dólares por materias primas, componentes, maquinaria u otros bienes. Compras por internet : las tiendas virtuales internacionales pueden resentir directamente un tipo de cambio más alto en mercancías con precio en dólares. El monto a pagar en pesos dependerá del banco, el cargo, la red de pago y condiciones de la operación.

: las tiendas virtuales internacionales pueden resentir directamente un tipo de cambio más alto en mercancías con precio en dólares. El monto a pagar en pesos dependerá del banco, el cargo, la red de pago y condiciones de la operación. Viajes y gastos en el extranjero : quienes viajan a Estados Unidos u otros destinos que usen el dólar podrían necesitar más pesos para cubrir hospedaje, alimentos, transporte, entradas, compras y otros servicios.

: quienes viajan a Estados Unidos u otros destinos que usen el dólar podrían necesitar más pesos para cubrir hospedaje, alimentos, transporte, entradas, compras y otros servicios. Deudas y compromisos denominados en dólares: personas o empresas con obligaciones denominadas en dólares enfrentan un mayor desembolso en pesos.

¿Quiénes pueden beneficiarse de un dólar más caro?

Quienes reciben remesas: una persona que recibe en México una remesa enviada en dólares podría obtener más pesos por el mismo monto, cuando el tipo de cambio es alto.

una persona que recibe en México una remesa enviada en dólares podría obtener más pesos por el mismo monto, cuando el tipo de cambio es alto. Algunos exportadores: Las empresas mexicanas que venden productos o servicios en el extranjero en dólares.

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