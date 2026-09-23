OCDE eleva a 1.5 % su pronóstico para México en 2026; PIB crecería 1.8% en 2027

Foto: Cuartoscuro

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elevó su pronóstico de crecimiento para México y ahora estima que el Producto Interno Bruto (PIB) avanzará 1.5 % durante 2026, de acuerdo con su Economic Outlook, Interim Report, publicado en septiembre. Para 2027, la organización prevé un crecimiento de 1.8 %.

La nueva estimación para México representa un aumento de 0.7 puntos porcentuales respecto al pronóstico presentado por la OCDE en junio de 2026, cuando la previsión era de 0.8 %. Para 2027, en cambio, la estimación se mantiene en 1.8 %.

El escenario planteado por la OCDE supone una recuperación del crecimiento mexicano, después de que la economía registrara un avance de 0.7 % en 2025, según las cifras incluidas en el mismo reporte.

OCDE espera mayor crecimiento para México en 2027

Para el próximo año, la OCDE mantiene su previsión de que el PIB mexicano crecerá 1.8 %, por encima del 1.5 % estimado para 2026. La organización ubica este comportamiento dentro de sus proyecciones para las economías emergentes del G20.

En el caso de México, el reporte señala que el crecimiento esperado estará apoyado por la fortaleza de la producción relacionada con tecnología y por el efecto rezagado de menores tasas de política monetaria.

Inflación de México también subiría en 2026

El escenario de la OCDE también contempla una mayor inflación para México durante este año. Su tabla de proyecciones ubica la inflación general en 4.1% para 2026, frente al 3.8% registrado en 2025.

Para 2027, la organización estima que la inflación general mexicana disminuirá a 3.4 %.

En cuanto a la inflación subyacente, la OCDE proyecta que pase de 4.1 % en 2026 a 3.2 % en 2027.

La OCDE señala de manera general que la inflación del G20 aumentará en el corto plazo antes de moderarse gradualmente, conforme los precios de la energía se debiliten y una política monetaria más restrictiva contribuya a contener las presiones sobre los precios.

¿Cómo pinta el crecimiento mundial?

El pronóstico para México forma parte de un escenario internacional marcado por distintos choques económicos. La OCDE estima que el PIB mundial crecerá 2.9% en 2026 y 3% en 2027.

El organismo señala que el crecimiento mundial se moderó durante la primera mitad de 2026, aunque se mantuvo resistente en varias economías. Entre los factores que han apoyado la actividad destaca el crecimiento relacionado con la inteligencia artificial, que ha impulsado inversión, producción y comercio.

Al mismo tiempo, la OCDE advierte que el escenario mantiene un alto grado de incertidumbre, particularmente por la evolución de los mercados energéticos. Una normalización más rápida de esos mercados podría reducir las presiones inflacionarias y apoyar la actividad, mientras que nuevas interrupciones podrían generar mayor inflación y menor crecimiento.

En corto: ¿qué prevé la OCDE para México?

Indicador 2025 2026 2027 PIB 0.7% 1.5% 1.8% Inflación 3.8% 4.1% 3.4%

Las cifras corresponden a las proyecciones incluidas en el OECD Economic Outlook, Interim Report de septiembre de 2026.

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