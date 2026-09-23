Construye tu casa con Infonavit: requisitos para obtener hasta 2.9 millones de pesos

El crédito permite elegir un plazo de pago de uno a 30 años. Foto: Cuartoscuro

Aquellos trabajadores que cuenten con un terreno y tengan la intención de construir su casa en él, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con una alternativa para hacerlo realidad: a través del crédito hipotecario tradicional, pueden acceder a un monto de hasta 2 millones 935 mil pesos.

Cabe destacar que la cantidad que recibirá cada trabajador dependerá de su capacidad de pago, aclaró el Infonavit a través de su página web. El monto disponible puede consultarse directamente en “Mi Cuenta Infonavit“, dentro de la sección de precalificación y puntos.

¿Cuánto presta Infonavit para construir una casa?

El Crédito Infonavit permite elegir un plazo de pago de uno a 30 años. Sin embargo, la suma de la edad del trabajador y el plazo seleccionado no deberá superar los 70 años en el caso de los hombres y los 75 años para las mujeres.

La tasa de interés es fija durante toda la vida del financiamiento y se determina de acuerdo con el nivel salarial. Actualmente se ubica entre 3.69% y 10.45%.

Es importante considerar que los 2.9 millones de pesos corresponden al monto máximo que puede otorgar el Instituto. Cada derechohabiente deberá consultar su precalificación para conocer cuánto podría recibir según su situación particular.

¿Qué requisitos debe cumplir el terreno?

Para construir con el Crédito Infonavit, no basta con contar con un predio. El terreno debe cumplir diferentes condiciones establecidas por el Instituto.

Entre ellas se encuentran contar con escritura o título de propiedad inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, a nombre del trabajador o de su cónyuge, según corresponda, y tener uso de suelo habitacional o mixto que incluya el habitacional.

Además, el predio deberá contar con las siguientes especificaciones:

Contar con servicios de agua, luz y drenaje , conectados y funcionando o disponibles a pie del terreno.

, conectados y funcionando o disponibles a pie del terreno. Estar al corriente en el pago de servicios y del impuesto predial .

. Encontrarse en una zona libre de riesgo y urbanizada conforme a la reglamentación local.

Contar con la documentación que acredite el uso de suelo correspondiente.

¿Qué documentos pide Infonavit para construir?

Entre los documentos que el Instituto solicita para tramitar el crédito se encuentran la solicitud de inscripción, acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, cédula fiscal y estado de cuenta bancario con CLABE.

También se requiere la constancia del curso en línea “Saber más para decidir mejor”, disponible a través de Mi Cuenta Infonavit. Para la construcción se deberá presentar, entre otros documentos, el estudio de valor y dictamen técnico del terreno.

El proyecto y presupuesto de obra también deben cumplir determinadas características. La vivienda deberá contemplar cocina, baño, sala-comedor y al menos una recámara, o en su caso un espacio de usos múltiples, además de ser exclusivamente de uso habitacional y de tipo unifamiliar.

¿Cómo solicitar el crédito para construir?

El primer paso es ingresar a Mi Cuenta Infonavit y realizar la precalificación para conocer si se puede solicitar el financiamiento y cuál sería el monto disponible.

Posteriormente, el derechohabiente deberá realizar el curso “Saber más para decidir mejor”, integrar su expediente con los documentos requeridos, solicitar el crédito y continuar con los trámites indicados por el Instituto. Al finalizar obtendrá una constancia en la que se establecerán las condiciones financieras y la fecha límite para concluir el procedimiento.

De esta manera, quienes ya cuenten con un terreno que cumpla las condiciones establecidas por el Infonavit pueden utilizar su financiamiento para construir una vivienda de acuerdo con su proyecto, siempre que satisfagan los requisitos y condiciones del Instituto.

Se deseas conocer más información puedes consultarla en la página del Infonavit; solo dale clic AQUÍ.

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