¿Qué pasaría con México si Estados Unidos restringe las exportaciones de diésel?

La posibilidad de que Estados Unidos restrinja las exportaciones de diésel genera incertidumbre sobre sus efectos en México, uno de sus principales compradores de energéticos.

En entrevista con A las Nueve en Uno, Gonzalo Monroy, consultor especializado en energía y director general de GMEC (Grupo Mexicano de Energía y Consultoría), explicó que una medida de este tipo podría afectar las cadenas de refinación y el suministro de combustibles, aunque consideró poco probable que se concrete.

Señaló que el precio del diésel en Estados Unidos ronda los 6.50 dólares por galón en estados como Texas, mientras que en California supera los ocho dólares.

Según sus cálculos, al considerar los costos de importación y logística, el combustible podría alcanzar entre 34 y 35 pesos por litro en México antes de impuestos, y acercarse a los 43 pesos al incorporarlos.

El especialista explicó que el Gobierno federal busca mantener el precio del diésel alrededor de los 27 pesos por litro.Para sostener ese nivel ya se aplica un subsidio de aproximadamente 1.82 pesos por litro, lo que representa un costo adicional para las finanzas públicas.

Reservas de combustibles: el desafío para México

Ante una posible interrupción de las exportaciones estadounidenses, Gonzalo Monroy identificó dos problemas principales: la logística y el almacenamiento.

Afirmó que México dispone de reservas de petrolíferos equivalentes a aproximadamente cinco días de consumo, por lo que planteó la posibilidad de que los grandes importadores, principalmente Pemex, recurran a cargamentos almacenados temporalmente en embarcaciones frente a las costas mexicanas.

El diésel tiene una importancia particular para la economía porque permite operar al transporte de mercancías, la industria, la agricultura y la actividad pesquera.

Por ello, un incremento sostenido en su precio podría trasladarse a los costos de producción y distribución de distintos productos, generando presiones inflacionarias persistentes.

Gonzalo Monroy sostuvo que mantener el precio del combustible mediante el acuerdo vigente representa un esfuerzo fiscal para el Gobierno, pero consideró que ayuda a contener los efectos económicos de un encarecimiento del diésel.

También señaló que una restricción de exportaciones podría provocar efectos en cadena sobre el mercado energético de Estados Unidos, Europa y otras regiones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.