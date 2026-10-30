Economía mexicana crece 3.2%, pero el campo retrocede: esto revela el Inegi
La actividad económica creció en casi todos los rubros, excepto en las actividades primarias.
El Producto Interno Bruto (PIB) incrementó un 3.2% a nivel anual durante el tercer trimestre de este 2026, debido a un aumento de actividades económicas, pese a que en el campo hubo un retroceso, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Entre julio y septiembre, se registró un crecimiento de 0.9% en comparación con el trimestre anterior, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT).
Por otra parte, el PIB incrementó un 3.2% en el tercer trimestre del 2026, si se compara con el mismo periodo, pero del 2025.
Avanza la actividad económica
Dicho crecimiento se debe a un aumento en las actividades económicas del país durante el mismo periodo.
Las actividades primarias subieron un 1.8% anual, aunque bajaron un 0-4% trimestral, lo que representa un retroceso con respecto al periodo de abril a junio, cuando el crecimiento fue del 4.8%. Dichas actividades incluyen a sectores como la agricultura, ganadería, pesca y minería.
En cambio, las actividades secundarias aumentaron un 3.1% anual y un 0.8% trimestral. Abarca a la industria manufacturera, la construcción, industria energética y alimentaria.
Asimismo, las actividades terciarias registraron un crecimiento del 3.3% anual y un 1.1% trimestral. Incluye al comercio, transporte, turismo, educación, comunicaciones, servicios financieros, profesionales y gubernamentales.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.