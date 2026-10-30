Economía mexicana crece 3.2%, pero el campo retrocede: esto revela el Inegi

| 09:42 | Bryan Rivera González | UnoTV

La actividad económica creció en casi todos los rubros, excepto en las actividades primarias.
Trabajadores del campo disminuyen, mientras crecen los de construcción
Fotos: Cuartoscuro

El Producto Interno Bruto (PIB) incrementó un 3.2% a nivel anual durante el tercer trimestre de este 2026, debido a un aumento de actividades económicas, pese a que en el campo hubo un retroceso, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre julio y septiembre, se registró un crecimiento de 0.9% en comparación con el trimestre anterior, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT).

Por otra parte, el PIB incrementó un 3.2% en el tercer trimestre del 2026, si se compara con el mismo periodo, pero del 2025.

Avanza la actividad económica

Dicho crecimiento se debe a un aumento en las actividades económicas del país durante el mismo periodo. 

Las actividades primarias subieron un 1.8% anual, aunque bajaron un 0-4% trimestral, lo que representa un retroceso con respecto al periodo de abril a junio, cuando el crecimiento fue del 4.8%. Dichas actividades incluyen a sectores como la agricultura, ganadería, pesca y minería.

En cambio, las actividades secundarias aumentaron un 3.1% anual y un 0.8% trimestral. Abarca a la industria manufacturera, la construcción, industria energética y alimentaria.

Asimismo, las actividades terciarias registraron un crecimiento del 3.3% anual y un 1.1% trimestral. Incluye al comercio, transporte, turismo, educación, comunicaciones, servicios financieros, profesionales y gubernamentales. 

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