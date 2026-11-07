¡Sin sorpresas! Profeco te dice qué revisar de una tienda en línea durante el Buen Fin 2026

Las tiendas virtuales también participan en el Buen Fin. Foto: Cuartoscuro

¿Ya encontraste una oferta para el Buen Fin 2026? Antes de ingresar los datos de tu tarjeta o confirmar una compra por internet, conviene revisar algunos detalles de la tienda. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer qué información deben proporcionar los comercios electrónicos y cómo verificarla para evitar sorpresas al momento de pagar.

De cara al Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, la dependencia recomendó comprobar la identidad del proveedor, revisar las condiciones de venta y conservar los comprobantes de cada operación.

🛍️ ¿Harás compras en línea durante El Buen Fin? Antes de ingresar tus datos o realizar un pago, verifica que el sitio sea seguro, tenga buena reputación y cuente con conexión protegida.



La Profeco recomienda revisar los términos y condiciones, costos de envío, garantías y… pic.twitter.com/c0gCCuUcuN — Profeco (@Profeco) November 7, 2026

¿Qué debes revisar de una tienda en línea antes de comprar?

De acuerdo con la Profeco, las tiendas virtuales deben proporcionar información que permita identificar al vendedor y conocer las condiciones de la compra.

Antes de aprovechar una promoción, verifica que el comercio incluya:

Domicilio físico en México y números telefónicos de contacto

y números telefónicos de contacto Precio total en pesos mexicanos , incluidos los cargos adicionales

, incluidos los cargos adicionales Costos de envío y condiciones de entrega

y condiciones de entrega Garantías de los productos o servicios

de los productos o servicios Políticas de cambios y devoluciones

Formas de pago disponibles

disponibles Descripción clara y en español de los artículos

de los artículos Disponibilidad del producto antes de realizar el pedido

La Procuraduría señala que los proveedores también deben confirmar cuándo quedó registrado el pedido e informar el tiempo de entrega.

Esta información permite conocer cuánto pagarás realmente y cuáles son las condiciones que acepta el consumidor al realizar la compra.

¿Cómo saber si una página es segura para comprar en el Buen Fin?

Otro aspecto que recomienda revisar la Profeco es la seguridad del sitio donde se realizará el pago.

La dependencia aconseja utilizar una conexión de internet segura e ingresar únicamente a páginas conocidas y con buena reputación.

También recomienda comprobar que la dirección del sitio comience con https://, que tenga un certificado de seguridad vigente y que la conexión esté protegida.

Si pagarás con tarjeta de crédito o débito, verifica que la página donde ingresarás tus datos bancarios cuente con una conexión cifrada mediante un certificado SSL.

Ojo: aunque el candado y el protocolo HTTPS ayudan a proteger la información durante su transmisión, no garantizan por sí solos que una tienda sea legítima.

Por ello, también es importante comprobar la identidad del vendedor y revisar las condiciones de compra.

Profeco tiene una herramienta para revisar tiendas virtuales

Si tienes dudas sobre un comercio electrónico, puedes consultar el Monitoreo de Tiendas Virtuales, una herramienta de la Profeco que permite revisar si los sitios cumplen con las disposiciones de información establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Puedes ingresar directamente en:

Monitoreo de Tiendas Virtuales de Profeco

La herramienta permite consultar información sobre el cumplimiento de determinados requisitos de las tiendas electrónicas.

Sin embargo, aparecer en el monitoreo no significa que la Profeco garantice todas las operaciones realizadas en el establecimiento.

¿Qué comprobantes debes guardar después de comprar?

La Profeco también recomienda conservar la documentación de las compras realizadas durante el Buen Fin 2026, especialmente cuando se trata de operaciones por internet.

Entre los datos que debes guardar se encuentran:

Número de identificación del pedido

Nombre del vendedor

Confirmación de la compra

Correos electrónicos intercambiados con la tienda

Comprobantes de pago

Estos documentos pueden servir para acreditar la operación y presentar una reclamación si el producto no llega, existen cargos distintos a los anunciados o se incumplen las condiciones de venta.

Además, antes de proporcionar información personal, la dependencia aconseja leer el aviso de privacidad para conocer cómo utilizará el proveedor los datos del comprador y quiénes podrán acceder a ellos.

¿Dónde denunciar problemas con una compra en línea?

Si durante el Buen Fin tienes algún problema con una tienda virtual, la Profeco pone a disposición de los consumidores distintos canales de atención.

Teléfono del Consumidor:

55 5568 8722

800 468 8722

Redes sociales:

X: @AtencionProfeco y @Profeco

Facebook: ProfecoOficial

Correos electrónicos:

La Procuraduría recordó que los consumidores tienen derecho a recibir información clara sobre los productos, precios y condiciones de venta, incluso cuando las compras se realizan por internet.

Por ello, antes de aprovechar una oferta del Buen Fin 2026, revisar los datos de la tienda y las condiciones de pago puede ayudarte a evitar cargos inesperados, retrasos o dificultades para solicitar una devolución.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.