Gaseros piden trato fiscal igualitario; acusan exclusión en reforma al ISR

Gaseros piden reforma al ISR para incluir al sector del gas LP. Foto: Cuartoscuro

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) pidió al Congreso de la Unión modificar la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para incluir al gas LP en las excepciones a los nuevos límites de deducciones y pérdidas fiscales, aprobados por la Cámara de Diputados el pasado 3 de noviembre de 2026.

El sector considera que existe un trato desigual frente a las empresas que cuentan con permisos para distribuir y comercializar gasolina y diésel, pese a que, asegura, opera bajo condiciones jurídicas y regulatorias similares.

A través de un posicionamiento dirigido a la sociedad mexicana y al Poder Legislativo, la asociación manifestó su inconformidad porque el energético quedó fuera de los beneficios contemplados en el artículo 78-E, fracción IX, de la legislación fiscal.

Los distribuidores señalaron que comparten el objetivo de las autoridades de combatir la evasión fiscal, las operaciones simuladas y las prácticas que afectan la recaudación; sin embargo, solicitaron que se reconozcan las particularidades de su actividad y las obligaciones que deben cumplir para mantener el suministro de combustible.

Amexgas sostuvo que la exclusión podría afectar la capacidad financiera de las empresas, limitar sus posibilidades de inversión y comprometer la continuidad de una actividad que abastece de gas LP a millones de hogares y negocios en México.

¿Qué piden los distribuidores de gas LP al Congreso?

La principal solicitud de Amexgas consiste en impulsar los cambios legislativos necesarios para que las empresas del sector puedan acceder a la misma excepción fiscal prevista para quienes tienen permisos de expendio, distribución o comercialización de gasolinas y diésel.

En su comunicado, la organización argumentó que el gas licuado de petróleo (gas LP) comparte con esos combustibles condiciones jurídicas, económicas y regulatorias que justifican recibir un tratamiento fiscal equivalente.

Como parte de sus argumentos, indicó que la distribución de este energético está regulada por la Ley del Sector Hidrocarburos y que las empresas del ramo deben operar bajo disposiciones establecidas por las autoridades, incluidos los precios máximos aplicables.

Por ello, considera que no existe una justificación para que el sector quede excluido de la excepción incorporada en la reforma fiscal.

La asociación también recordó que durante la discusión legislativa se planteó la posibilidad de incluir al gas LP en ese supuesto, precisamente por las obligaciones legales y las condiciones regulatorias que comparte con las actividades relacionadas con las gasolinas y el diésel. No obstante, esa propuesta no quedó incorporada en el texto aprobado, según expuso.

Lo que cambia con la reforma al ISR para las empresas gaseras

La modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta forma parte del Paquete Económico 2027 e incorpora excepciones al mecanismo de control de deducciones autorizadas y pérdidas fiscales.

De acuerdo con la información legislativa, uno de los supuestos incluidos contempla a contribuyentes que distribuyen o comercializan gasolinas y diésel, siempre que cuenten con los permisos correspondientes. La disposición también considera a determinadas empresas de la industria automotriz.

El esquema de control fiscal está relacionado con empresas cuyos ingresos superan los 50 millones de pesos. Con las modificaciones aprobadas, los sectores incorporados a las excepciones podrán mantener un tratamiento diferenciado respecto de los límites establecidos para las deducciones y pérdidas fiscales.

La inconformidad de los distribuidores de gas LP radica precisamente en que su actividad no fue incluida en ese grupo, pese a que, desde la perspectiva de Amexgas, comparte características operativas y regulatorias con la distribución de otros combustibles.

La asociación considera que esta diferencia puede generar condiciones desiguales para las empresas que participan en el abastecimiento de energéticos en el país.

Gas LP: por qué los distribuidores consideran que la reforma es discriminatoria

En su posicionamiento, Amexgas argumentó que las empresas distribuidoras de gas LP trabajan bajo condiciones económicas que limitan sus márgenes de operación, debido a las disposiciones regulatorias que rigen su actividad.

Entre los factores que mencionó están los precios máximos establecidos por las autoridades y las obligaciones legales que deben cumplir para distribuir y comercializar el combustible.

Por ello, sostuvo que aplicar los nuevos límites fiscales sin considerar estas particularidades podría reducir la capacidad de las compañías para financiar sus operaciones, invertir en infraestructura y mantener sus actividades de distribución.

La organización también rechazó que su petición represente una solicitud para dejar de pagar impuestos o eliminar los mecanismos de comprobación y fiscalización.

Por el contrario, aseguró que busca un reconocimiento de las condiciones particulares del sector, sin dejar de cumplir con sus obligaciones tributarias.

En el documento dirigido al Congreso, la asociación advirtió que una menor capacidad financiera de las empresas podría repercutir en la sostenibilidad del suministro de gas LP, combustible utilizado cotidianamente por familias y establecimientos comerciales para cubrir necesidades energéticas.

La asociación solicitó formalmente al Congreso de la Unión impulsar las modificaciones legislativas para incorporar al gas LP en la fracción IX del artículo 78-E de la Ley del ISR, bajo las mismas condiciones previstas para las empresas distribuidoras y comercializadoras de gasolinas y diésel.

La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la legislación fiscal el 3 de noviembre de 2026, con 349 votos a favor y 92 en contra. El proyecto fue turnado al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales correspondientes.

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