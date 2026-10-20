Inegi estima que economía de México creció 3.7% en septiembre; avance mensual sería de apenas 0.1%

Foto: Cuartoscuro

La economía de México habría crecido 3.7% anual en septiembre, de acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). No obstante, el avance mensual sería de apenas 0.1%, una diferencia que permite observar el ritmo de la actividad económica desde dos perspectivas.

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima que las actividades terciarias crecerían 4% anual, por encima del 3.6% previsto para las secundarias. Las cifras todavía deberán contrastarse con la publicación oficial del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

En septiembre 2026, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica #IOAE estima un aumento anual de 3.7% del Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE.



Por grupos de actividad, se esperan las siguientes variaciones anuales:

⬆️ 3.6% secundarias

⬆️ 4.0% terciarias



📄… pic.twitter.com/cZuQOBvyfh — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 20, 2026

¿Qué significa que la economía crezca 3.7% anual, pero sólo 0.1% mensual?

Las dos cifras del Inegi miden periodos distintos y, por eso, no son contradictorias.

El crecimiento anual de 3.7% compara la actividad económica estimada para septiembre de 2026 con la registrada en el mismo mes de 2025. En cambio, el avance mensual de 0.1% compara septiembre con agosto de este año.

En términos sencillos, la estimación apunta a que la actividad económica sería mayor que hace un año, pero habría registrado un incremento reducido frente al mes inmediato anterior.

Además, el avance mensual estimado para septiembre sería menor al 0.5% calculado para agosto, de acuerdo con el mismo indicador.

Actividades terciarias crecerían más que las secundarias

Por grupos de actividad económica, el Inegi estima que las actividades terciarias tendrían un crecimiento anual de 4% en septiembre, mientras que las secundarias avanzarían 3.6%.

La diferencia entre ambas estimaciones sería de 0.4 puntos porcentuales a favor de las actividades terciarias.

Sin embargo, al observar la variación mensual, el panorama es distinto: tanto las actividades terciarias como las secundarias registrarían un avance estimado de 0.1% frente a agosto.

Esto significa que, aunque las actividades terciarias mostrarían un mayor crecimiento en comparación con septiembre de 2025, su incremento mensual también sería reducido.

¿El crecimiento de 3.7% ya es definitivo?

El dato corresponde al Indicador Oportuno de la Actividad Económica, una herramienta del Inegi que anticipa estimaciones sobre el comportamiento del Indicador Global de la Actividad Económica.

El organismo utiliza métodos econométricos para calcular estas cifras y publicarlas antes de que se conozca el resultado oficial del IGAE. Por ello, el 3.7% anual y el 0.1% mensual deben interpretarse como estimaciones, no como cifras definitivas.

De acuerdo con el calendario incluido en el boletín, la próxima publicación del IOAE está prevista para el 19 de noviembre de 2026.

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