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Durante diciembre de 2026, algunos registros negativos podrían desaparecer del historial del Buró de Crédito, siempre que hayan transcurrido los plazos legales para su eliminación y se cumplan las condiciones correspondientes.

La eliminación de estos registros no representa una condonación de deudas ni forma parte de una depuración especial por el cierre de año.

La eliminación de información en el Buró de Crédito depende del monto del adeudo y del tiempo que haya transcurrido desde que se reportó el incumplimiento.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que los registros pueden eliminarse después de uno, dos, cuatro o seis años, según el caso.

Por ello, la eliminación de registros negativos de diciembre no es un borrón general de deudas en el Buró de Crédito, ni una depuración especial por cierre de año, sino de un procedimiento habitual de cada mes.

¿Qué registros negativos pueden eliminarse del Buró de Crédito en diciembre?

De acuerdo con la información publicada por la Condusef y el Centro de Ayuda del Buró de Crédito, los plazos de eliminación se establecen conforme al monto del adeudo, expresado en Unidades de Inversión (UDIS).

Hasta 25 UDIS: un año de plazo para eliminación

25 a 500 UDIS: dos años

500 a mil UDIS: cuatro años

Más de mil UDIS: hasta seis años, sujeto a condiciones.

La eliminación de registros negativos en el Buró de Crédito ante adeudos mayores a mil UDIS procede cuando el monto es menor a 400 mil unidades, cuando no hay un procedimiento judicial y no está relacionado con un fraude.

El Buró de Crédito indica que estos periodos cuentan a partir de la primera ocasión en que el otorgante reportó el crédito con retraso o desde la última vez que actualizó la información del registro.

Por ello, es necesario revisar la información específica que aparece en el historial crediticio, en cada caso.

¿Las deudas se perdonan cuando desaparecen del Buró?

La eliminación de un registro negativo en el historial crediticio de una persona en el Buró de Crédito en diciembre no equivale, por sí mismo, a que la deuda esté liquidada, condonada o cancelada.

Y es que la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia establece reglas para la conservación y eliminación de determinados registros.

¿Cómo revisar si un registro ya debe eliminarse?

La manera más directa es solicitar el Reporte de Crédito Especial. Este documento puede solicitarse gratuitamente una vez cada 12 meses y permite revisar datos como:

Fechas de apertura de los créditos

Historial de pagos

Saldo actual

Límite de crédito

Consultas realizadas al historial

Fecha estimada de eliminación

La fecha estimada de eliminación puede ayudar a identificar cuándo corresponde que un registro deje de aparecer.

Guía para recibir el Reporte de Crédito Especial

Entra a la página de Reporte de Crédito Especial de Buró de Crédito y selecciona la opción para obtener tu reporte Ten a la mano tus documentos e información:

-Nombre completo

-Fecha de nacimiento

-RFC con homoclave

-Domicilio tal como aparece en el estado de cuenta de alguno de tus créditos

-Estado de cuenta reciente de una tarjeta de crédito activa

-Información de créditos automotrices o hipotecarios vigentes o que hayas tenido en los últimos seis años, si corresponde Llena la información personal Ingresa los datos de tus créditos

-Tarjeta de crédito: proporciona el número de una tarjeta activa y el límite exacto de crédito que aparece en tu estado de cuenta. El nombre de la institución otorgante se mostrará automáticamente

-Crédito automotriz: si tienes o tuviste uno en los últimos seis años, ingresa el número de crédito y la institución

-Crédito hipotecario: si tienes o tuviste uno en los últimos seis años, captura el número de crédito y la institución

Si no tienes alguno de estos créditos, selecciona la opción “No”, según corresponda.

Obtén tu reporte

¿Qué hacer si un registro no se elimina o aparece información incorrecta?

Si una persona considera que un registro negativo es incorrecto, no le pertenece o debería haber sido eliminado en diciembre, puede presentar una reclamación ante el Buró de Crédito.

Para iniciar el trámite, la institución solicita:

Identificación oficial vigente

Reporte de Crédito Especial con antigüedad no mayor a 90 días

Documentos que respalden la reclamación, si se cuenta con ellos

Guía para presentar una reclamación ante Buró de Crédito

Prepara los documentos Ingresa al Sistema de Reclamaciones en Línea: identifícate y captura los datos solicitados tal como aparecen en tu Reporte de Crédito Especial, incluidos tu nombre, RFC con homoclave y folio de consulta Selecciona el medio por el que deseas recibir la respuesta, como correo electrónico o atención en oficina Selecciona el registro que deseas reclamar. Puedes solicitar:

-Corrección datos personales

-Actualización del estatus de un crédito

-Modificación de información de un crédito

-Eliminación de un crédito que no reconoces o que consideras que ya debe ser eliminado Explica el motivo de tu reclamación Guarda el folio de reclamación Espera la respuesta

Buró de Crédito señala que la respuesta se entrega en un plazo máximo de 29 días naturales. Durante el proceso, el reporte puede mostrar la leyenda “Registro Impugnado”.

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