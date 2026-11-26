Pobreza. Foto: Cuartoscuro.

La pobreza laboral en México disminuyó de 34.3 a 30.5% en el último año, de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, en tres estados, más de la mitad de la población no cuenta con ingresos laborales suficientes para adquirir la canasta alimentaria: Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

En su actualización del indicador, correspondiente al tercer trimestre de 2026, el organismo informó que la población en situación de pobreza laboral disminuyó tanto en la comparación trimestral como en la anual, a nivel nacional y en los ámbitos rural y urbano.

Cabe mencionar que esta medición permite conocer qué porcentaje de habitantes tiene un ingreso laboral per cápita inferior al costo de la canasta alimentaria.

Pobreza laboral baja, pero supera el 50% en tres estados

Aunque el indicador nacional registró una reducción, los resultados muestran diferencias entre las entidades federativas. Durante el tercer trimestre de 2026, Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentraron los porcentajes más elevados de población en situación de pobreza laboral.

De acuerdo con el Inegi, estos fueron los tres estados con mayor proporción de habitantes cuyos ingresos laborales no alcanzan para adquirir la canasta alimentaria:

Chiapas: 57.5%

57.5% Oaxaca: 55.6%

55.6% Guerrero: 53.1%

Esto significa que en las tres entidades más de la mitad de la población se encontraba en esta condición durante el periodo de referencia.

En contraste, los porcentajes más bajos se registraron en Baja California Sur, Baja California y Querétaro, entidades donde la proporción de personas con ingresos laborales insuficientes para adquirir la canasta alimentaria fue menor al 20%.

Los resultados fueron los siguientes:

Baja California Sur: 15.3%

15.3% Baja California: 16.0%

16.0% Querétaro: 18.4%

La diferencia entre Chiapas, la entidad con el porcentaje más alto, y Baja California Sur, con el menor, fue de 42.2 puntos porcentuales.

Pobreza laboral aumentó en 11 estados de México

Pese a la reducción registrada a nivel nacional, la pobreza laboral aumentó en 11 entidades federativas entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026. En otras 20 disminuyó, mientras que Tamaulipas no presentó variación.

Los mayores incrementos anuales se observaron en:

Baja California Sur: 1.9 puntos porcentuales

1.9 puntos porcentuales Nayarit: 1.6 puntos porcentuales

1.6 puntos porcentuales Yucatán: 1.4 puntos porcentuales

También se registraron aumentos en:

Campeche, con 1.2 puntos

Quintana Roo, con 1.1

Guerrero, con 0.8

Tabasco, con 0.5

Guanajuato, con 0.5

Nuevo León, con 0.2

Jalisco, con 0.2

Colima, con 0.1

Por su parte, Tamaulipas no registró cambios en la comparación anual, mientras que las otras 20 entidades presentaron reducciones.

Entre los estados con las mayores disminuciones destacó el Estado de México, donde la pobreza laboral bajó 9.9 puntos porcentuales. Le siguieron Morelos, con una reducción de 9.2 puntos, y San Luis Potosí, con 8.7 puntos porcentuales.

Otros estados también reportaron descensos, aunque en menor proporción. A nivel nacional, la reducción fue de 3.8 puntos porcentuales durante el periodo analizado.

El comportamiento de las entidades muestra que la disminución del indicador nacional no se presentó de manera generalizada, pues mientras 20 estados consiguieron reducir la proporción de su población en esta condición, otros 11 registraron incrementos.

Pobreza laboral: diferencia entre zonas rurales y urbanas

El informe del Inegi también muestra diferencias entre la pobreza laboral en zonas rurales y urbanas. Aunque ambos ámbitos registraron reducciones durante el tercer trimestre de 2026, la proporción de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con sus ingresos laborales fue mayor en las localidades rurales.

En el ámbito rural, el porcentaje de población en situación de pobreza laboral pasó de 48.4% en el tercer trimestre de 2025 a 43.1% en el mismo periodo de 2026. Esto representó una disminución anual de 5.3 puntos porcentuales.

En las zonas urbanas, el indicador bajó de 30.2 a 26.9%, lo que significó una reducción de 3.3 puntos porcentuales durante el mismo periodo.

La comparación trimestral también mostró descensos. Frente al segundo trimestre de 2026, la pobreza laboral disminuyó 1.6 puntos porcentuales en el ámbito rural y 1.4 puntos en el urbano.

En cuanto al ingreso laboral real per cápita, el Inegi reportó un incremento anual de 9.3% a nivel nacional, al pasar de 3 mil 344.22 a 3 mil 656.17 pesos mensuales, en valores constantes del primer trimestre de 2020.

Por ámbito, el ingreso laboral real per cápita aumentó 12.1% en las zonas rurales, donde pasó de mil 914.07 a 2 mil 145.28 pesos mensuales. En las urbanas creció 8.4%, al pasar de 3 mil 768.11 a 4 mil 85.22 pesos al mes.

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