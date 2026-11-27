Instituciones internacionales difieren de Banxico. Foto: Reuters

El Banco de México (Banxico) mantuvo en 1.9% su pronóstico de crecimiento económico para 2026, de acuerdo con su informe trimestral de junio a septiembre. En contraste, organismos internacionales y analistas financieros calculan un avance menor, de entre 1.4 y 1.8%, ante la cautela por la inversión privada y la incertidumbre comercial.

La economía mexicana creció 0.9% durante el tercer trimestre respecto al periodo anterior, impulsada por los servicios y las exportaciones de bienes tecnológicos hacia Estados Unidos. Sin embargo, Banxico y los analistas consultados por Citi anticipan una moderación de la actividad hacia el cierre del año.

¿Cuánto crecerá México en 2026? Estas son las previsiones

Aunque el crecimiento acumulado de enero a septiembre fue de 1.9%, existen factores que podrían limitar el desempeño económico en el último trimestre: la volatilidad del peso, el diferencial de tasas de interés frente a Estados Unidos y la cautela de los inversionistas ante la revisión del T-MEC.

Las previsiones de crecimiento para 2026 muestran diferencias entre las instituciones:

Banxico: 1.9%.

1.9%. Fondo Monetario Internacional (FMI): 1.4%.

1.4%. Banco Mundial: 1.5%.

1.5%. Encuesta Citi: 1.8%.

En el caso del FMI, su estimación se realizó antes de conocerse los resultados del tercer trimestre, mientras que las proyecciones del Banco Mundial y Citi reflejan una perspectiva más cautelosa sobre la inversión y el entorno económico.

Para 2027, Banxico espera un crecimiento de 2%; otros organismos calculan 1.8%

Para el próximo año, el banco central mantiene su pronóstico de crecimiento del PIB en 2%. También estima que la inflación general convergerá a su meta de 3% durante el cuarto trimestre de 2027.

Por su parte, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y la encuesta Citi coinciden en una previsión de crecimiento de 1.8%.

Entre los factores que podrían impulsar la economía están las menores tasas de interés, la demanda interna y las exportaciones relacionadas con tecnología e inteligencia artificial. No obstante, el avance podría verse limitado por la consolidación fiscal y la incertidumbre en torno al T-MEC.

Las estimaciones para 2027 son:

FMI: 1.8%, por debajo de su previsión anterior de 1.9%.

1.8%, por debajo de su previsión anterior de 1.9%. Banco Mundial: 1.8%, con una recuperación gradual apoyada por menores tasas e inflación.

1.8%, con una recuperación gradual apoyada por menores tasas e inflación. OCDE: 1.8%, impulsado por la demanda interna y el bajo desempleo. Además, estima una inflación de 3.2%.

1.8%, impulsado por la demanda interna y el bajo desempleo. Además, estima una inflación de 3.2%. Encuesta Citi: 1.8%, ante la cautela de bancos y casas de bolsa por el menor dinamismo de la inversión privada.

¿Cómo afecta al bolsillo el pronóstico de crecimiento del PIB?

Un crecimiento económico moderado no implica por sí mismo una reducción de salarios o un aumento de precios, pero sí puede influir en las oportunidades de empleo y en los ingresos de los hogares.

Cuando las empresas venden más y tienen mejores perspectivas, pueden ampliar sus operaciones, invertir y contratar personal. Si la economía avanza lentamente, en cambio, podrían aplazar inversiones o limitar nuevas contrataciones.

Por eso, el pronóstico del PIB sirve como referencia para entender el entorno económico en el que trabajan y consumen las familias. Sin embargo, el impacto en el bolsillo también depende de la inflación, los salarios, el empleo y el costo de los productos y servicios.

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