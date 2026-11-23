Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, informó que tras reunirse con el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, se acordó crear un grupo de trabajo para atender las prioridades económicas entre ambos países y buscar mecanismos que permitan aumentar las exportaciones de México a China, algo que consideró “justo” y “razonable”, pues con ello se busca reducir el desequilibrio comercial.

“Tuvimos una buena reunión de trabajo. Larga, para revisar varias cosas. ¿Qué es lo que más nos interesa?, que aumenten las exportaciones mexicanas a China”, mencionó el titular de la SE.

El acuerdo se alcanzó durante la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) México-China, celebrada este lunes en Beijing. Durante el encuentro, Ebrard pidió reducir el desequilibrio comercial y acelerar los permisos para que más productos mexicanos puedan ingresar al mercado chino.

Ebrard pide a China reducir el desequilibrio comercial con México

Durante la reunión, Marcelo Ebrard señaló que existe una diferencia creciente entre las exportaciones de ambos países.

De acuerdo con las cifras presentadas por el secretario de Economía, este año el intercambio comercial tendrá las siguientes características:

China exportará a México: más de 130 mil millones de dólares.

más de 130 mil millones de dólares. México exportará a China: alrededor de 10 mil millones de dólares.

Ante esta situación, Ebrard planteó aumentar las ventas mexicanas al mercado chino para reducir la diferencia comercial.

“Lo que estoy proponiendo es reducir esta disparidad entre importaciones y exportaciones de manera decidida y rápida, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones que el que hemos tenido en nuestras importaciones”, declaró.

Resultados de la reunión del Grupo de Alto Nivel México-China pic.twitter.com/YUgHILOlH0 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 23, 2026

¿Qué productos mexicanos buscan ingresar al mercado chino?

El secretario de Economía solicitó a las autoridades chinas acelerar la autorización de protocolos sanitarios y comerciales que, en algunos casos, llevan hasta una década pendientes.

Estos permisos son necesarios para exportar productos mexicanos como:

Aguacate

Limón

Carne de res

Carne de cerdo

Sorgo

Productos acuáticos procesados

Además, Ebrard invitó a China a trasladar a México parte de la producción que actualmente realiza en su territorio y que tiene como destino el mercado mexicano.

México busca exportar hasta 10 millones de toneladas de sal a China

Como parte de los acuerdos, ambos gobiernos establecerán un grupo de trabajo bilateral para revisar los principales asuntos de su agenda económica.

Entre los temas estará la propuesta de Exportadora de Sal, empresa paraestatal mexicana que busca ampliar su presencia en China.

La compañía ofreció suministrar hasta 10 millones de toneladas de sal durante los próximos cuatro años.

¿Qué sigue tras la reunión?

Tras calificar la reunión como “buena”, Marcelo Ebrard mencionó que hay una serie de protocolos que se tienen que autorizar y que tienen que ver con especies acuáticas como el atún, camarón y productos como el limón, calabaza, cárnicos.

Explicó que se esos protocolos deben ser autorizados por “de eso depende que podamos exportar más a China para que la proporción entre importaciones y exportaciones mejore a favor de México. Es lo justo, es lo razonable, así lo planteé”.

Reunión México-China da seguimiento al encuentro Sheinbaum-Xi Jinping

La reunión en Beijing se realizó después del encuentro bilateral entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo chino, Xi Jinping, celebrado la semana pasada en Shenzhen, en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En la delegación mexicana también participaron el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez; Deborah Alcocer, jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales; Moisés Poblanno, director de Exportadora de Sal, y Sergio Kwiatek, encargado de negocios de la Embajada de México.

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