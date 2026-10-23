¿Fraude o estrategia legal? Carlos Elizondo analiza la Modalidad 40 del IMSS

Esta noche en Noticias en Claro, Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, señaló que los cambios en la Modalidad 40 del IMSS evidencian problemas en el diseño del sistema de pensiones de la Ley de 1973, cuyo monto depende del salario registrado durante los últimos años de cotización y no únicamente del ahorro acumulado a lo largo de la vida laboral.

Explicó que este esquema permitió a algunos trabajadores aumentar su pensión al elevar su salario registrado durante los últimos cinco años antes de jubilarse. Sin embargo, indicó que también surgieron prácticas fraudulentas con gestores, quienes facilitaban inscripciones irregulares y préstamos para financiar cotizaciones elevadas, con el objetivo de obtener pensiones superiores a las que corresponderían según el historial laboral.

Elizondo Mayer-Serra advirtió que las autoridades deben distinguir entre quienes cometieron fraude y los trabajadores que planearon legalmente su retiro conforme a las reglas vigentes. También señaló que el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida presionan las finanzas del Seguro Social, pues las pensiones deben pagarse durante más años.

Finalmente, consideró necesario realizar auditorías para detectar irregularidades y actuar contra los gestores involucrados, sin perjudicar a quienes cotizaron de manera legal. Añadió que los cambios administrativos plantean dudas sobre cómo se aplicarán las nuevas disposiciones y sus alcances jurídicos. Por ello, será importante revisar cada caso para evitar afectar a pensionados que cumplieron con las reglas.

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