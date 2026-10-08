Morena cumple 15 años: poder político y conflictos internos

Morena cumplió 15 años y, en su colaboración, el periodista Javier Solórzano analizó el crecimiento político del movimiento, su presencia en distintos niveles del Gobierno y los desafíos que enfrenta tras más de una década de existencia.

El colaborador destacó la expansión política del partido y consideró que su avance representa un fenómeno relevante en México. Sin embargo, señaló que este crecimiento también debe analizarse a partir de las condiciones que permitieron su consolidación, entre ellas el desempeño de la oposición y las diferencias dentro del propio movimiento.

Solórzano sostuvo que, en menos de 15 años, Morena consiguió una presencia política importante en el país, con gubernaturas, presidencias municipales y representación en las cámaras legislativas.

También recordó la influencia de Andrés Manuel López Obrador en la construcción del movimiento y afirmó que el proyecto no puede entenderse sin la participación del expresidente.

El periodista también mencionó los cuestionamientos que, desde su perspectiva, existen sobre distintos aspectos del ejercicio del poder, incluida la elección del Poder Judicial.

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