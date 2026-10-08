Fiscalía de Zacatecas investiga al alcalde de Ojocaliente tras atentado con coche bomba

El 30 de agosto se registró el atentado en Ojocaliente. Foto: Omar Hernández

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, (FGJEZ) abrió una investigación en contra del presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano Jiménez, para determinar su presunta responsabilidad u omisión legal tras el atentado con un coche bomba registrado el pasado 30 de agosto, frente a la comandancia de la Policía municipal.

¿Qué se sabe de las investigaciones?

El fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya confirmó que buscan descartar posibles vínculos con las células delictivas que operan en la región, tras el ataque que dejó un saldo de 11 personas lesionadas, entre ellas menores de edad y una agente policial, además de daños estructurales en la comandancia, viviendas, negocios y vehículos.

“No fue su deseo el presentar alguna denuncia, sin embargo, está siendo investigado por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto por esta situación. Él nos documentó una situación, que justamente llama la atención. Pudiera darse un tema de responsabilidad pública, entonces por esa situación es parte y va a ser llamado a la carpeta de investigación”.

La Fiscalía también investiga la localización de un mensaje con amenazas por parte del crimen organizado hacia el alcalde después de la explosión y, ante lo cual, el funcionario también se negó a presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

El fiscal de Zacatecas detalló que ya se logró la detención de presuntos implicados en el atentado ocurrido un domingo durante la celebración de las fiestas patronales, cuando un vehículo cargado con al menos 200 kilogramos de explosivos detonó frente a las instalaciones policiales.

“Ya van tres personas que han sido detenidas por esta situación, hay un cuarto que ya está identificado, pero aún hay otras más; se abrió más la red de vínculos. Tenemos uno que se converge justamente en esta zona, que es Zacatecas, Aguascalientes y parte de Jalisco, y justamente son de los objetivos a trabajar”. Camacho Osnaya.

Las autoridades continúan con las indagatorias para deslindar responsabilidades, ampliar la red de vínculos y dar con el paradero de los involucrados en los hechos.

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