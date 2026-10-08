Cierran puertos a la navegación por efectos de Simon

Cierran puertos en Guerrero por Simon. Foto: Celeste Hernández.

La Secretaría de Marina mantiene cerrados a la navegación menor y a la pesca ribereña los puertos de Acapulco y Puerto Marqués, ante las condiciones marítimas provocadas por la tormenta tropical Simon.

Simon se acerca a los puertos de Guerrero

Esta mañana, el fenómeno se localizó a 310 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo y a 410 kilómetros al sureste de Acapulco, de acuerdo con el reporte meteorológico.

Como medida preventiva, pescadores y marineros han puesto a resguardo sus embarcaciones, algunas de las cuales fueron varadas en playa Manzanillo para evitar daños.

Durante las últimas 24 horas se han registrado lluvias intermitentes en las regiones Costa Chica, Acapulco y Costa Grande, condiciones que se prevé continúen durante el día.

Inundaciones y caída de árboles

En Acapulco, las precipitaciones han generado ligeras inundaciones en colonias de la zona Diamante y caída de árboles, sin que se reporten mayores afectaciones

Protección Civil alertó sobre oleaje de hasta cuatro metros de altura en municipios costeros, así como rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han anunciado la suspensión de clases, por lo que las actividades escolares se mantienen sin cambios.

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