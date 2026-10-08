Pago de Beca Rita Cetina este 8 de octubre: ¿quiénes reciben el depósito?

Pagos de la Beca Rita Cetina continúan. Foto: Cuartoscuro

Los pagos de la Beca Rita Cetina seguirán hasta mediados de octubre, de acuerdo con el calendario oficial del pago bimestral de septiembre – octubre para las familias beneficiarias del apoyo.

¿Quiénes reciben el pago de la Beca Rita Cetina este 8 de octubre?

El calendario dado a conocer hace unos días por Julio Léon, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, establece que este jueves 8 de octubre el pago de la Beca Rita Cetina se hará para los estudiantes cuyo primer apellido inicie con la letra G.

📣 ¡Ya está aquí el calendario de pagos de la Beca #RitaCetina para secundarias públicas!



Si tu familia es beneficiaria de continuidad, consulta la fecha que corresponde a este primer periodo de pago del ciclo escolar 2026-2027. 🎒 pic.twitter.com/gyRGr3YTLU — Julio León (@Julio_LeonT) October 5, 2026

De esa manera, avanza el pago de la beca para las familias con estudiantes en secundaria pública que estén dados de alta en el apoyo del Gobierno Federal.

¿Cómo sigue el calendario oficial?

En los siguientes días, los pagos continuarán cumpliendo con las fechas establecidas por las autoridades.

Los depósitos se darán de la siguiente manera:

Viernes 9 de octubre para las letras: H, I, J, K, L

Lunes 12 de octubre para la letra: M

Martes 13 de octubre para las letras: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 14 de octubre para la letra: R

Jueves 15 de octubre para la letra: S

Viernes 16 de octubre para las letras: T, U, V, W, X, Y, Z

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.