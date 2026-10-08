Hallan dos cuerpos maniatados dentro de la cajuela de un auto en Ecatepec

Abandonan automóvil con dos hombres muertos. Foto: Fernando Cruz

Dos hombres fueron encontrados sin vida y maniatados dentro de la cajuela de un automóvil abandonado en calles de Ecatepec de Morelos, Estado de México (Edomex).

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este jueves, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre un vehículo que consideraron sospechoso y que, según señalaron, no pertenecía a la zona.

El automóvil fue localizado sobre la calle Estacionamiento 4, esquina con Circuito Tolstoi.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía de Ecatepec acudieron al sitio y realizaron una inspección del vehículo, donde encontraron en la cajuela los cuerpos de dos hombres con signos de violencia y las manos atadas.

Víctimas permanecen en calidad de desconocidos

Ante el hallazgo, la zona fue acordonada y se solicitó la presencia de servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas; sin embargo, dentro del automóvil fueron localizadas credenciales del Partido del Trabajo (PT) y gorras con las siglas de la organización RCP, elementos que serán considerados en las investigaciones.

El vehículo y los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro local, donde continuarán las diligencias para establecer la identidad de las víctimas y esclarecer las circunstancias del doble homicidio.

Este caso se suma al hallazgo registrado un día antes en la colonia Jardines de Tepeyac, donde fueron localizadas tres bolsas con restos humanos.

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