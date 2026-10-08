Multas para scooters y bicis eléctricas arrancan el 1 de noviembre en CDMX

Scooters y bicis eléctricas deberán emplacarse. Foto: Cuartoscuro

A partir del 1 de noviembre, comenzará la aplicación de multas para usuarios de scooters y bicicletas eléctricas en la Ciudad de México, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez.

La medida forma parte de la nueva regulación para vehículos de movilidad eléctrica que superen los 25 kilómetros por hora de velocidad y cuenten con una potencia mayor a 250 watts, los cuales ahora deberán cumplir con requisitos como emplacamiento, licencia, registro y uso obligatorio de casco.

Actualmente continúa la etapa de información

El titular de la SSC explicó que antes de iniciar las sanciones se puso en marcha un periodo de sensibilización para que los usuarios conozcan las nuevas disposiciones.

“Como se anunció en su momento va a haber un periodo de sensibilización para que la gente conozca el reglamento y a partir de ahí empezaremos con operativos destinados, por supuesto, ahí regulando esta cuenta; hay que tener muy presentes que nuestro afán no es ni sancionar ni recaudar, lo que queremos es que la gente cumpla y que haya cambios de conducta”, señaló.

Operativos comenzarán en noviembre

Vázquez indicó que durante las próximas semanas las autoridades continuarán difundiendo las nuevas obligaciones para los conductores de este tipo de vehículos.

Según explicó, la intención es que la transición hacia la nueva regulación ocurra de manera ordenada y con la mayor información posible para los usuarios.

“Se empieza a hacer si se cumplen las condiciones de información, la identificación y demás de los vehículos; vamos a hacer las cosas de forma que no impactemos negativamente a la gente y más bien tengamos las conductas que estamos buscando, que es el cumplimiento por parte de la ciudadanía”.

¿Qué vehículos estarán sujetos a la regulación?

La normativa contempla principalmente a scooters y bicicletas eléctricas que rebasen los límites establecidos de velocidad y potencia.

Para estos vehículos, las autoridades prevén requisitos similares a los aplicables a otros medios de transporte motorizados, como registro, emplacamiento y licencia de conducir.

Con el inicio de las multas previsto para noviembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana busca que los usuarios se adapten a las nuevas reglas antes de que comiencen formalmente los operativos de supervisión.

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