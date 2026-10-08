Pagos digitales en México: iniciativa busca reducir uso de efectivo y ampliar inclusión financiera

La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para impulsar los pagos digitales y electrónicos en México, presentada por el Ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre de 2026, que ahora deberá ser analizada por el Senado.

Roberto Colín Mosqueda, especialista del Colegio de la Contaduría Pública de México, explicó para Uno TV, que la propuesta busca reducir el uso de efectivo, promover la inclusión financiera y facilitar la formalización de micro y pequeñas empresas. También contempla que las autoridades determinen sectores estratégicos y actividades en los que los medios digitales sean los únicos mecanismos de pago permitidos. El especialista aclaró que la iniciativa no establece nuevos impuestos ni obligaciones fiscales adicionales, aunque permitiría una mayor trazabilidad de las operaciones financieras.

El experto advirtió que uno de los principales desafíos será garantizar el acceso a internet y a la infraestructura tecnológica en las regiones del país que carecen de estos servicios. Además, señaló que la implementación de los pagos electrónicos podría representar costos adicionales para algunos comercios, debido a las comisiones que cobran las plataformas por procesar transacciones. Mientras algunos establecimientos podrían absorber esos gastos, otros tendrían que trasladarlos al precio de sus productos.

Añadió que todavía deberán definirse las reglas de operación, los sectores donde se aplicará la medida y las posibles sanciones, en caso de que la iniciativa sea aprobada por el Senado.

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