Elecciones en Brasil: ¿qué significa el resultado para México?

Javier Solórzano menciona que las elecciones en Brasil se han convertido en un asunto de interés para toda América Latina debido al peso político y económico del país. La primera vuelta de los comicios dejó a Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como los candidatos que disputarán la Presidencia en segunda vuelta el 25 de octubre.

Brasil es una de las principales economías de América Latina y, junto con México, representa uno de los países más relevantes de la región con gobiernos identificados con la izquierda. Por eso, la elección brasileña abre una pregunta: ¿qué ocurriría si Brasil cambia de rumbo político?

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