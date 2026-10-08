Harfuch rumbo a 2030: respaldo y posicionamiento político

Omar García Harfuch comienza a ocupar un lugar destacado en la conversación política rumbo a la elección presidencial de 2030. En su videocolumna, la analista Martha Anaya sostiene que el secretario de Seguridad se ha convertido en una de las figuras con mayor proyección dentro de Morena y señala que su posicionamiento incluso ha despertado el interés de partidos aliados.

Anaya destaca que Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, expresó recientemente que su partido estaría dispuesto a respaldar una eventual candidatura de Harfuch para 2030.

Velasco ha resaltado públicamente la popularidad del funcionario y lo comparó con Pedro Infante, aunque también reconoció que todavía es prematuro hablar de la elección presidencial.

De acuerdo con la analista, Harfuch aventaja actualmente a Marcelo Ebrard entre los perfiles de Morena que podrían competir por la candidatura presidencial.

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