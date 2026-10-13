AMLO: ¿Contra quién arremete en su libro Pueblo? Las críticas y los perdones

Andrés Manuel López Obrador repitió durante años que “su pecho no era bodega”… Pueblo, su último libro, lo desmiente en 744 páginas: es un almacén de agravios, cuentas pendientes y venganzas personales.

El columnista José Luis Martínez escribió en Milenio Diario: “Pueblo no es un libro de historia sino una novela del poder, chusca y en ocasiones esperpéntica, escrita por un autor fugado de la realidad que convierte cada fracaso en éxito”; llama al libro surrealismo mágico, una mezcla de lo absurdo y lo fantástico; otra evidencia de egolatría.

Políticos, empresarios, intelectuales y periodistas que lo contradijeron desfilan por sus páginas como acusados… solo se salvan quienes se hincaron… el criterio es simple: al que se alineó, justicia y gracia; al que se apartó, condena a secas.

Eduardo Tricio, presidente de Grupo Lala, “ofreció disculpas” y dejó de ser canalla… Ricardo Salinas Pliego, su “amigo” en 2018, ahora “involuciona” y padece una “ambición enfermiza”.

A Carlos Salinas lo llama “el padre de la desigualdad”… a Zedillo, “empleado de la oligarquía”… a Fox, “simulador”… a Calderón, “usurpador”… A Peña Nieto lo perdona; el rencor también es negociable.

Cierra el libro confesando que al dejar el poder sintió “que merecía ejercerlo”… lo que él llama memoria es inventario… lo que llama pueblo es tribunal… el pecho de López Obrador sí es bodega… el libro Pueblo es la prueba.

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