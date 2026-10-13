50 años abrazando a la Emperatriz de América

La Basílica de Guadalupe celebró 50 años de su dedicación este 12 de octubre de 2026, con una procesión, la tradicional Misa de las Rosas y un mensaje del Papa León XIV. Miles de fieles se reunieron en el recinto religioso, ubicado en el Tepeyac, en la Ciudad de México.

Entre flores, danzas y muestras de devoción, la celebración recordó cinco décadas del traslado de la imagen de la Virgen de Guadalupe al templo diseñado por Pedro Ramírez Vázquez y Fray Gabriel Chávez de la Mora.

Basílica de Guadalupe celebra 50 años con histórica procesión

Los festejos comenzaron con una procesión desde el Templo Expiatorio de Cristo Rey, conocido como la antigua Basílica, hasta la Nueva Basílica de Guadalupe.

En el acceso principal se realizó la proclamación del año jubilar guadalupano, encabezada por el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Reyes.

“Al celebrar el jubileo 50 de la dedicación de este templo y del traslado de la bendita imagen de nuestra madre Santa María de Guadalupe nos alegramos porque su mirada de amor ha tenido como hogar este templo y ha brindado consuelo a cada peregrino.”

Durante su mensaje, el religioso destacó que el templo ha recibido a peregrinos durante cinco décadas y ha sido un espacio de consuelo para quienes visitan a la Virgen.

La celebración reunió a numerosos fieles que participaron en las actividades religiosas y presenciaron la apertura de las puertas del recinto.

Misa de las Rosas y mensaje del Papa León XIV

Uno de los momentos centrales fue la Misa de las Rosas, que recordó las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego.

La ceremonia incluyó una escenificación de San Juan Diego y la Virgen, además de la entrega de rosas al arzobispo Carlos Aguiar.

Desde el Vaticano también llegó un mensaje del Papa León XIV, quien invitó a conmemorar el aniversario con gratitud y esperanza.

El mensaje recordó la relación entre las raíces cristianas y la historia de México, así como la importancia espiritual de la Virgen de Guadalupe para los creyentes.

Carlos Aguiar pide oraciones por la salud del Papa León XIV

Durante la celebración, el arzobispo primado de México pidió a los asistentes orar por la salud del pontífice.

Aguiar Reyes mencionó una intervención quirúrgica anunciada por el Papa, relacionada con un nódulo detectado en uno de sus pulmones.

El arzobispo invitó a los fieles a mantener una plegaria especial por León XIV ante dicho procedimiento.

Basílica de Guadalupe se prepara para los 500 años de las apariciones

El aniversario número 50 de la Nueva Basílica también forma parte del camino hacia otra fecha importante para los fieles guadalupanos.

En 2031 se conmemorarán 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, una celebración para la que ya se prepara el recinto religioso.

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