¿Omar García Harfuch será candidato presidencial en 2030?

El hombre fuerte del Partido Verde, Manuel Velasco, destapó a Omar García Harfuch para 2030: dijo que su partido estaría encantado de postularlo y lo comparó con Pedro Infante. Días antes, Washington elogió al secretario de Seguridad. Dos espaldarazos en una semana; ninguno llegó de Morena.

En política, el elogio prematuro no es regalo: es factura. El destape ocurre mientras el Verde encarece su alianza rumbo a 2027 y Palacio Nacional denuncia injerencia de Estados Unidos. Velasco convierte a Harfuch en moneda de cambio y en blanco de todos rumbo a 2030.

Harfuch encabeza las encuestas: 40 % entre simpatizantes de Morena, contra 16 % de Marcelo Ebrard. La sucesión se resolverá dentro del oficialismo en 2029, no en las urnas de 2030.

Su problema no es la popularidad, sino el origen. García Harfuch es policía de carrera: no marchó, no protestó, no perdió elecciones, no fundó el movimiento. Para el electorado es un técnico con resultados; para la ortodoxia morenista, un advenedizo.

Velasco lo destapó; Washington lo respaldó; los duros de Morena desconfían.

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