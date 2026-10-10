¿Cómo cambiaría el predial en CDMX con el plan de Clara Brugada?

| 00:34 | Redacción Uno TV | José Cárdenas

Clara Brugada consulta a medias lo que ya decidió: su Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana llegará al Congreso a fin de año, cuando Morena legisla entre posadas y nadie lee el Diario Oficial.

El plan jura que no subirá el predial. Es cierto en la letra pero falso en el bolsillo: la tasa no se mueve; se mueve la base. Se cobrará sobre valor comercial, no catastral, lo que implica entre 30 y 40 % más, o hasta el doble o el triple en colonias gentrificadas. Por ejemplo, un departamento heredado en Polanco, adquirido en tres millones y valuado hoy en diez, podría generar cien mil pesos de predial al año; si el propietario no paga, lo pierde.

Hay más: el “gravamen al desperdicio urbano”. El gobierno decide qué terreno está subutilizado, fija un plazo para construir y, si no cumples, la propiedad iría a subasta pública. Esto no se llama expropiación, pero funciona igual.

Y al desarrollador, lo contrario: paga “contribuciones” y levanta más pisos de los permitidos. Al que hereda se le confisca; al que construye edificios se le consiente.

Brugada consulta en voz baja; legisla en Navidad; cobraría a valor de remate.

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