Senadora reaparece a distancia; suplente cuestiona sus ausencias

La senadora de Morena, Karina Ruiz Ruiz, reapareció a distancia este lunes durante una sesión de la Comisión de Educación del Senado, aunque continúa sin acudir físicamente a la Cámara Alta. Su suplente, Octavia Hernández Farret, cuestionó sus ausencias y pidió que explique por qué no se ha presentado.

La legisladora participó de manera remota desde Estados Unidos, donde realiza trámites migratorios que le impiden viajar a México sin poner en riesgo su situación en ese país.

Ruiz reasumió sus funciones el pasado 1 de octubre, apenas dos días después de que Hernández Farret rindiera protesta como senadora suplente. Sin embargo, hasta este lunes no había regresado presencialmente a sus actividades legislativas.

Karina Ruiz acumula ocho ausencias en el Senado

Durante la sesión de la Comisión de Educación, el voto de la legisladora de Morena quedó registrado a distancia. Pese a esta participación, la senadora titular acumula ocho ausencias consecutivas, reportadas como justificadas.

Hernández Farret señaló que desconoce los motivos por los que Ruiz no ha regresado físicamente al Senado y consideró que corresponde a la titular explicar su situación.

Ella debería de dar sus razones, ¿no? El por qué no se ha presentado.

Octavia Hernández también pidió que se revise la situación para evitar que una representación en la Cámara Alta quede sin actividad presencial por tiempo indefinido.

La titular pues no se encuentra todavía presente físicamente en el Senado y ojalá que se revise ese tema también porque no podemos dejar a la deriva una representación tan importante.

¿Qué dice el reglamento del Senado sobre las faltas?

La normativa del Senado establece obligaciones de asistencia para sus integrantes y contempla descuentos en la dieta legislativa por faltas injustificadas, de acuerdo con las disposiciones aplicables. En el caso de Ruiz, las ocho ausencias consecutivas han sido reportadas como justificadas.

Hasta el momento, no se ha precisado cuándo la senadora de Morena volverá a presentarse físicamente en la Cámara Alta. Mientras tanto, su participación a distancia y los cuestionamientos de su suplente mantienen abierto el tema de su asistencia presencial.

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