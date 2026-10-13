Sueltan al “Güero gym” tras retención de policías en Totolapan, Morelos

Totolapan, Morelos. Foto: Cuartoscuro

Este lunes, se realizó un operativo de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), en conjunto con fuerzas federales, para detener a un líder criminal en Totolapan, Morelos. Dicho movimiento provocó un enfrentamiento entre policías y pobladores de la comunidad.

Informes preliminares señalan que el operativo era para detener a José David “N”, alias el “Gúero gym”, líder en la zona del Cártel del Pacífico, vinculado al Cártel de Sinaloa, junto con tres hombres más.

Tras la detención, habitantes de la comunidad intentaron impedir que se llevaran a los delincuentes, lo que provocó un enfrentamiento que dejó varios elementos heridos y vehículos incendiados.

Los cierres y las movilizaciones afectaron los municipios de Yecapixtla., Atlatlahucan, Oaxtepec y Tlayacapan.



Pobladores retuvieron a elementos policiales

Aunque elementos de la Fiscalía lograron salir con los detenidos, tres elementos fueron retenidos por pobladores, por lo que se inició una negociación para poder rescatar a los ministeriales.

Luego de varias horas de negociación, alrededor de las 19:35 horas, las autoridades tuvieron que liberar a los capturados para rescatar a los elementos policiacos.

#AlMomento | Ante los hechos que se registran esta tarde en Totolapan, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos informa que se mantiene un despliegue operativo coordinado entre las instituciones de seguridad en la zona.



Se exhorta a la ciudadanía a… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@sspc_morelos) October 12, 2026

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía de Morelos informó que la vida de su personal “es prioridad para la institución, por lo que se ejecutaron las acciones necesarias para salvaguardar su integridad física”.

Sin embargo, un elemento fue herido de bala durante los enfrentamientos. Asimismo, cuatro elementos más fallecieron en La Pera-Cuautla, debido a un accidente vial provocado por los operativos realizados esta tarde.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



Ante los hechos registrados la tarde de este lunes 12 de octubre en el municipio de Totolapan, la Fiscalía General del Estado de Morelos informa:



▪️Información Completa:https://t.co/WDkUreuaIL pic.twitter.com/gH57MaIPdv — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) October 13, 2026

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