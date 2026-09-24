Sheinbaum responde a Trump: ¿qué dijo sobre México y los cárteles?

Trump llamó a México “el epicentro de la violencia de los cárteles”… amenazó con usar al Ejército “si es necesario” y exigió recuperar el territorio de manos de “enemigos de la humanidad, comparables con el Estado Islámico”… lo dijo ante 193 delegaciones, presentes en la sesión inaugural de la Asamblea General de la ONU, la tribuna de mayor audiencia del mundo.

También llamó a Cuba “Estado fallido”… los cubanos abandonaron el salón… México se quedó sentado y petrificado, en silencio.

La respuesta a Trump llegó hasta el miércoles, en la Mañanera. Sheinbaum reclamó que se citara solo una parte del discurso, dijo que el presidente de Estados Unidos también podría hablar del consumo de drogas y las armas en su país y cerró con una frase retórica: “Pero no lo voy a decir”.

Trump dijo lo que piensa… Cuba respondió con dignidad… y Sheinbaum dijo lo que no iba a decir.

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