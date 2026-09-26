¿Por qué destituyeron al delegado de la FGR en Guanajuato?

“El mayor decomiso de huachicol de la historia” duró ocho días. El 17 de septiembre, la FGR anunció el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en una terminal de San José Iturbide, Guanajuato; sin embargo, este viernes 25, Omar García Harfuch confirmó la destitución del delegado estatal, Juan Francisco Vera Ayala, por “ciertas anomalías” que no precisó.

A un fiscal que acierta se le condecora; a uno que falla, se le retira en silencio. La pregunta es inevitable: ¿se trató de una operación contra el huachicol o fue un intento de extorsión?

El problema no es un delegado manchado, sino la Fiscalía que no da una. Ernestina Godoy no localiza al almirante Rafael Ojeda, citado como testigo en el caso de los hermanos Farías Laguna; tampoco cita al senador Adán Augusto López, señalado como cómplice de Hernán Bermúdez, presunto jefe de La Barredora.

Caso tras caso, la FGR persigue a adversarios y protege a aliados con silencio y olvido. Y luego se quejan de que uno los critica.

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